O artigo 10 da Lei nº 10.522/2002 estabelece os requisitos de adesão ao parcelamento ordinário de débitos federais, trazendo consigo todas as condições expressas do acordo, as respectivas hipóteses de exclusão e as responsabilidades do devedor que optar por pactuá-lo.

Dentre todas as condições impostas, o artigo 12 indica que o pedido de parcelamento constituirá confissão da dívida objeto do acordo.

Por sua vez, o artigo 10-A da mesma lei trata da modalidade de parcelamento adotada por sociedade em processo de recuperação judicial . Para esse caso específico, a legislação estabelece de forma expressa que os contribuintes (em recuperação judicial, repisa-se) deverão desistir expressamente e de forma irrevogável da impugnação, do recurso interposto ou da ação judicial, renunciando, ainda, às suas alegações.