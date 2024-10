O controle social de iniciativa da sociedade civil refere-se ao envolvimento ativo dos cidadãos e organizações da sociedade na fiscalização e monitoramento das políticas públicas, programas e ações da Administração Pública. É uma forma de participação da sociedade na gestão pública, com o objetivo de garantir transparência, responsabilidade e efetividade das ações governamentais. No que tange a sociedade civil nos processos de controle social, muitos mecanismos são observados, em particular, com o crescimento dos mandamentos constitucionais que permeiam a materialização da cidadania.

PUBLICIDADE Assim, o Estado, por si, desenvolveu institutos que, se adequadamente utilizados, podem servir de base para que o cidadão esteja perto das tomadas de decisões, influenciando para que a gestão pública possa ser conduzida com maior proximidade da necessidade social. A participação da sociedade no controle social da gestão pública não mais é uma condição facultativa, e sim, um sentimento de dever a ser atribuído a todo cidadão, especialmente, aqueles que possuem conhecimento técnico para tal, de acordo com seu campo profissional vivenciado. Obviamente, que os atos administrativos decisórios são atrelados aqueles que possuem função representativa, porém, por meio de uma organização sistematizada, devido a sua vinculação ao interesse público, deveriam passar pelo crivo do “povo”, o que não significa a falência da democracia representativa, mas sim, sua evolução no caráter de democracia participativa. Os benefícios são encontrados nas mais diversas etapas, pois, quando possível tal participação ampla de atores que possam contribuir para a boa gestão pública, com regras bem definidas, os riscos são mitigados, seja para a observação da necessidade daquele procedimento e/ou contratação, até mesmo, na observação da eficiente execução da entrega. Tem-se menor risco de corrupção, inexequibilidade, má execução, desvio de finalidade e tantos outros apontamentos que poderiam prejudicar o interesse público. Há muito se observa esta gradativa, porém lenta, evolução com maior participação dos administrados junto as tomadas de decisões na gestão pública, que se materializa em forma de controle da Administração Pública, em potencial, o controle social, que é pujante para a boa administração.

E aqui, mergulha-se na necessidade de uma evolução ainda maior dos administrados junto aos atos de gestão pública. Pois, estes, por sua vez, em quase todos os campos de atuação, possuem notória expertise para “assessorar” a administração na condução do melhor modo de administrar. Os atos preparatórios, executórios, avaliativos dos resultados alcançados e fiscalizatórios, sejam quantitativamente ou qualitativamente observados, quando albergados pelo caráter real de participação popular em seu controle direto, serão em excelência a efetiva materialização do Estado Democrático de Direito.

Não se vislumbra uma diferente forma de condução do Estado, até porque, o poder do povo é a ordem primária da Constituição de 1988, que, em seu artigo 1o, fundamenta na nossa República a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, visto que, eleva de forma categórica o mais importante dos princípios basais da democracia, qual seja, a soberania popular, de tal modo que afirma no mencionado artigo que “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta constituição”[1].

Assim, inquestionável que as rédeas do Poder, por meio do Controle Social da Administração Pública, são em sua mais nuclear essência, se perfaz uma das forma de materialização da Ética, pois, o sentir popular é o sentir do Estado, que este último, é nada mais, que o conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem os anseios dos cidadãos quem habitam o seu território.

O Controle Social, sem a menor dúvida, é a base para a real formação democrática, pois, como bem nos ensinou Abraham Lincoln, no emblemático discurso de Gettysburg, a liberdade, e aqui acrescentamos a honestidade e lealdade na gestão pública como forma de garantir melhores condições de vida para o cidadão, se constrói num “governo do povo, pelo povo e para o povo”.

