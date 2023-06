Convênio entre TSE e USP citado por advogado já existia quando Bolsonaro atacou urnas

Citado pelo advogado de Jair Bolsonaro durante julgamento que pode tornar o ex-presidente inelegível até 2030, o convênio entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Universidade de São Paulo para aprimoramento do sistema eletrônico de votação não é inédito e já estava em vigor quando o ex-chefe do Executivo lançou dúvidas sobre as urnas eletrônicas diante de embaixadores. A defesa tenta livrar Bolsonaro da condenação com a alegação de que a reunião seria um ‘debate de ideias’ para aprimorar o sistema de votação.

O convênio entre a USP e o TSE, publicado nesta terça-feira, 20, no Diário Oficial é, na verdade, uma renovação da parceira fechada entre a universidade e o tribunal em 2021 - antes de Bolsonaro convocar reunião no Palácio do Alvorada, em julho de 2022, para reforçar suas alegações sem provas contra o sistema eletrônico de votação.

Em sustentação oral no TSE na manhã desta quinta-feira, 22, o advogado de Bolsonaro, Tarcísio Vieira afirmou que o voto impresso, uma das bandeiras levantadas pelo ex-presidente, não ‘pode ser tabu’. Em seguida, veio a referência ao convênio fechado entre a USP e o TSE, como se a parceria não vigorasse quando Bolsonaro tentou desacreditar o sistema eleitoral ante a perspectiva de que poderia perder a eleição, como veio a ocorrer.

“Presidente [Alexandre de Moraes], longe de mim fazer qualquer ironia. Mas hoje acessava página do TSE e vi com grata surpresa a inciativa de formalização de convênio entre o TSE e a USP exatamente com esse objeto: avaliar a segurança do hardware e do software do sistema eletrônico de votação identificando, se houver, vulnerabilidades ou falhas, indicando pontos de melhoria, visando aprimorar segurança, integridade e confiabilidade”, afirmou.

No entanto, a parceria entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Universidade de São Paulo foi anunciada em outubro de 2021, prevendo o ‘intercâmbio de conhecimento e atividades de pesquisa e inovação em tecnologias emergentes aplicadas ao sistema eletrônico de votação’. Segundo a Corte, a parceria prevê que a univesidade ‘teste a segurança das urnas eletrônicas e identifique melhorias de segurança e transparência do processo eleitoral’.

À época, o Tribunal anunciou que o acordo previa ‘análises e avaliações dos sistemas eleitorais e do hardware das urnas eletrônicas, com o objetivo de implementar melhorias na segurança dos softwares e equipamentos utilizados no processo eleitoral’.

Continua após a publicidade

A parceria também previa que equipe do Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores (Larc) do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP acompanharia o Teste Público de Segurança das urnas eletrônicas.

Quando o PSL questionou o resultado das eleições e pediu a anulação de parte dos votos contabilizados em urnas eletrônicas, somente no segundo turno, os pesquisadores da USP inclusive elaboraram um relatório para rebater as alegações feitas pelo partido de Bolsonaro. Relatório feito pela universidade - junto de pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, da Universidade Federal do Pará e da Universidade Federal do ABC - apontou que as alegações da legenda eram ‘infundadas’ e ‘careceriam de rigor técnico’.