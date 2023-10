Conversão ecológica, o apelo da Criação

O dia de São Francisco, 4 de outubro, marca o fim das atividades daquilo que chamamos de “Tempo da Criação”, celebração ecumênica de oração e ação em favor de toda a obra da Criação, cuja origem remonta a 1989 quando o Patriarca Ecumênico Dimitrios I, proclamou 1º de setembro como um dia de oração pela criação para os ortodoxos. Acolhida por outras Igrejas cristãs da Europa em 2001 e pela Igreja Católica Romana em 2015, ano da publicação da carta encíclica Laudato Si, essa data ganhou a adesão de inúmeras outras Igrejas cristãs no mundo e o chamado Tempo da Criação foi estendido até 4 de outubro, quando se celebra a memória do patrono da Ecologia, São Francisco de Assis, autor do Cântico das Criaturas, o Irmão Universal.

Mostra sobre São Francisco no Museu de Arte Brasileira, na Faap, em 2019 Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Para que serve o “Tempo da Criação”? Antes de tudo para tomarmos consciência de nossas responsabilidades no cuidado com toda a biodiversidade. É também ocasião de denunciar, de forma contundente, as decisões governamentais e das grandes corporações que colocam em risco a vida do Planeta Terra e fazem aumentar o fosso que separa “ricos cada vez mais ricos à custa de pobres cada vez mais pobres”, como já denunciou São João Paulo II.

O Tempo da Criação deste ano convidou-nos a deixar “que a justiça e a paz fluam” como um rio caudaloso. Um dos caminhos para isso é a construção de políticas públicas que combatam eficazmente a vulnerabilidade, a pobreza, a exclusão, a desigualdade social e o descaso com o nosso planeta. A justiça e a paz requerem uma sociedade que vença o acúmulo, a avareza e o consumismo e trilhe os caminhos da solidariedade e da justa distribuição dos bens, jamais negligenciando os pobres. A justiça e a paz fluirão quando o sistema que rege a economia se humanizar, abandonando a busca desenfreada pelo lucro que transforma o ser humano e a natureza em objetos que se descartam após serem explorados exaustivamente.

As palavras do Papa Francisco devem nos inspirar para um passo além da indiferença: “O consumismo voraz, alimentado por corações egoístas, está transformando o ciclo da água do planeta. O uso desenfreado de combustíveis fósseis e a destruição das florestas estão criando uma subida das temperaturas e provocando secas graves. Terríveis carências hídricas estão afligindo cada vez mais as nossas casas, desde as pequenas comunidades rurais até às grandes cidades. Além disso, indústrias predatórias estão esgotando e poluindo as nossas fontes de água potável com atividades extremas, como o fraturamento hidráulico para a extração de petróleo e gás, os megaprojetos de extração descontrolada e a engorda acelerada de animais. Apropriam-se da ‘irmã água’ – como lhe chama São Francisco –, transformando-a em ‘mercadoria sujeita às leis do mercado’” (Mensagem para a celebração do dia mundial de oração pelo cuidado da criação 2023).

Um dos frutos, portanto, que se espera da celebração do Tempo da Criação é nos levar a autêntica conversão ecológica, uma mudança de estilo de vida que nos leva ao compromisso no combate a tudo o que ameaça a vida e a nossa Casa Comum, especialmente, às mudanças climáticas cujos efeitos que há muito se fazem sentir, causando dor e sofrimento, sobretudo, aos mais pobres e excluídos. Esperamos que, como fruto da oração, nossas comunidades desenvolvam atividades, ainda que pequenas e simples, que preservem o meio ambiente, ajudem no cuidado da Mãe Terra e levem as pessoas a crescerem em sua consciência ecológica, engajando-se em processos de denúncia e combate a todo tipo de destruição e ameaça à integralidade do Planeta.

A preparação para a COP 30 que se realizará em Belém do Pará, coração da Amazônia, em 2025, também pode contribuir para isso. Ela alimenta a esperança de podermos sensibilizar, sobretudo as nações mais ricas, do quanto é necessário colocar um freio à exploração sem critério da Mãe Terra e do quanto a economia precisa se submeter à política de promoção e defesa da vida a fim de construir a justiça e a paz. Na mesma medida em que desejamos envolver amplamente as forças vivas da Igreja e nos juntarmos a todas as pessoas de boa vontade em um processo de reflexão que siga propiciando a tomada de decisões concretas e inadiáveis em defesa de todas as formas de vida do planeta. O que se espera da COP 30 é, antes de tudo, que os povos originários, habitantes dessa terra, sejam ouvidos, afinal, eles são os primeiros guardiões fiéis da nossa Casa Comum. Espera-se, ainda, que se concretize o compromisso com o desmatamento zero, com a redução efetiva dos gases de efeito estufa para diminuir o aquecimento global, e que os acordos já firmados nessa direção nas COPs anteriores sejam efetivamente cumpridos.

Dom Evaristo Pascoal Spengler Foto: Arquivo pessoal

As catástrofes climáticas, cada vez mais recorrentes, são um grito ensurdecedor, avisando que é urgente mudar os rumos da nossa relação com a natureza. Os que negam a ciência já não têm mais lugar nesse cenário. As recentes ondas de calor que atingiram várias regiões do Brasil, ainda no inverno, e o ciclone extratropical que deixou rastros de destruição e dor no Rio Grande do Sul, com mais de 40 mortos, são mais uma prova inequívoca de que ignorar os efeitos das mudanças climáticas e o aquecimento global é colocar em risco nossa sobrevivência e a das gerações futuras. Sem alarmismos é preciso reafirmar que, quanto mais as autoridades desdenharem dessa realidade, mais comprometida fica a vida no planeta.

Assim como a encíclica Laudato Si, de 2015, deu grande contribuição para a tomada de consciência do risco que todos corremos com as mudanças climáticas e o aquecimento global, nossa expectativa é de que a exortação apostólica Laudato Deum, publicada pelo Papa Francisco, neste 4 de outubro, inspire novos caminhos de solução para o cuidado com a criação e jogue novas luzes nas decisões das COPs sobretudo das mudanças climáticas. Esta exortação, certamente, considerará o cenário atual, passados oito anos da Laudato Si, naquilo que tivemos de avanço e de retrocesso na vivência da Ecologia Integral.

São Francisco de Assis continue inspirando-nos em nosso amor e cuidado com as criaturas a fim de que, como rio caudaloso, a justiça e a paz fluam em direção ao mar do amor e da fraternidade universal.

*Dom Evaristo Pascoal Spengler é bispo da Diocese de Roraima (RR) e presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM-Brasil) e da Comissão Episcopal Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano (CEPEETH) da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)