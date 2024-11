Corregedor arquiva ação disciplinar sobre desembargadores de MT acusados de ‘parcialidade e conluio’

Segundo Homar, que denunciou o caso ao Conselho Nacional de Justiça, o imóvel rural tem “altíssimo valor agregado” - R$ 80 milhões - que jamais teria sido quitado.

O que alegaram os desembargadores ao CNJ

No âmbito da reclamação, o desembargador Sebastião de Moraes Filho argumentou que sua condução nos processos “atendeu aos princípios processuais e de imparcialidade, negando qualquer interferência externa”. Sustentou que adiamentos foram devidamente fundamentados e que “agiu sempre com base nas provas dos autos e no convencimento motivado”. Ainda indicou que os pedidos de vistas e intervenções nos julgamentos “visavam apenas assegurar a melhor análise das questões apresentadas”.

A desembargadora Marilsen Andrade Addario informou que “suas decisões foram proferidas com fundamentação jurídica independente, seguindo as normas processuais aplicáveis e com base em documentos juntados nos autos”. Ela negou “qualquer influência ou parcialidade, defendendo que suas manifestações refletem análise técnica das provas e dos argumentos de ambas as partes”.

Marilsen destacou que o contexto do processo, inclusive as retiradas de pauta, seguiram o trâmite normal e os procedimentos internos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.