Corregedor eleitoral quer ouvir Anderson Torres sobre 'minuta do golpe'

O ex-ministro Anderson Torres e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Adriano Machado/Reuters

O corregedor-geral da Justiça eleitoral, Benedito Gonçalves, quer tomar o depoimento de Anderson Torres sobre a 'minuta do golpe' apreendida pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro no dia 12 de janeiro. O ex-secretário de Segurança Pública do DF também será questionado sobre sua 'contribuição e participação' na live em que o ex-presidente alegou 'fraude' nas urnas eletrônicas e na reunião em que o ex-chefe do Executivo atacou o sistema eleitoral perante embaixadores.

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral pediu nesta quinta-feira, 9, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorização para ouvir Torres, por videoconferência. A solicitação se dá em razão de o ex-ministro estar preso preventivamente por suposta conivência com os atos golpistas do dia 8 de janeiro.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DO DESPACHO

No mesmo despacho, Benedito Gonçalves já intimou a prestarem depoimento o coronel Eduardo Gomes da Silva - assessor da Presidência da República que participou da live em que Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas, no dia 29 de julho de 2021 - , assim como dos servidores da Polícia Federal Ivo de Carvalho Peixinho e Mateus de Castro Polastro.

O ministro do TSE já designou até data para as audiências: dia 16 de março, a partir das 10 horas, no salão nobre da Corregedoria-Geral Eleitoral. Elas vão ocorrer no bojo da ação de investigação eleitoral sobre a conduta de Bolsonaro quando do ataque às urnas eletrônicas em reunião com embaixadores, em julho, às vésperas do período eleitoral.

Continua após a publicidade

Benedito Gonçalves determinou não só as oitivas, mas uma série de outras diligências para instruir a ação de investigação eleitoral em tramite no TSE. Ordenou, por exemplo, que a apuração seja abastecida com uma série de documentos, inclusive transcrições de depoimentos já colhidos no âmbito da investigação.

Também expediu ofício ao chefe da Casa Civil, Rui Costa, dando três dias para que sejam apresentadas informações sobre a participação de órgãos do governo federal na 'preparação, realização e difusão' da reunião promovida no Palácio do Planalto, no dia 18 de julho do ano passado, com embaixadores - ocasião em que Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas às vésperas do início da campanha eleitoral.

Após o cumprimento de tais diligências, a Procuradoria-Geral Eleitoral ainda poderá indicar outros procedimentos serem realizados para instruir o processo. A ação de investigação eleitoral foi ajuizada pelo PDT, que atribui a Bolsonaro suposto 'abuso de poder político e de uso indevido dos meios de comunicação'. Caso as alegações sejam acolhidas pela Corte eleitoral, ao fim do processo, o ex-chefe do Executivo pode acabar inelegível.