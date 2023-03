Corregedoria do MP de São Paulo alerta promotores sobre 'descumprimento' de escala de teletrabalho com excesso de dias em casa e ausência da comarca

Sede do Ministério Público de São Paulo. Foto: MPSP/Divulgação

A rotina de promotores de Justiça que dão expediente em casa mais de dois dias da semana, via teletrabalho - desprezando uma resolução expressa da Procuradoria-Geral de Justiça - e a constatação de que muitos têm atuado fora da comarca sede da Promotoria ou da cidade onde residem, levaram a Corregedoria-Geral do Ministério Público de São Paulo a fazer um alerta à classe, por meio do Aviso 007/2023, impondo cinco metas a serem cumpridas.

Uma imposição reside na obrigatoriedade de encaminhamento, para a Procuradoria-Geral e para a Corregedoria, de 'comunicação individual' da opção pelo teletrabalho. O secretário executivo da Promotoria também deverá enviar escala de presença - 'sem prejuízo do comparecimento necessário para atividades cuja presença física do promotor de Justiça natural seja indispensável'.

Assinado no dia 15 e publicado nesta quinta-feira, 30, o Aviso da Corregedoria foi produzido após diversas visitas de inspeção e de correição constatarem que atividades de teletrabalho 'não foram devidamente comunicadas'.

A Corregedoria também verificou que 'escalas não estão sendo encaminhadas e, mesmo quando encaminhadas, por vezes não têm sido cumpridas'.

Os corregedores ressaltam que, passado o período agudo da pandemia que assolou o País, o 'trabalho presencial deve preponderar ao teletrabalho, até para melhor atender à comunidade'.

Foto: Reprodução

Continua após a publicidade

Segundo o alerta, o regime de teletrabalho pode ser suspenso por diferentes razões: a pedido do integrante do MP; na hipótese de descumprimento dos requisitos e deveres; em caso de interesse público; quando constatado prejuízo à atividade funcional; em caso de redução da produtividade do Promotor de Justiça; por fato superveniente que implique o não cabimento do regime de teletrabalho por ausência dos requisitos previstos nas Resoluções, bem como no interesse da Administração, em razão da necessidade de prestação de serviços presenciais.

O documento assinala todas as imposições aos promotores. Veja a seguir a lista: