Corrupção é o mal maior

Fernando José da Costa. FOTO: INAC/DIVULGAÇÃO

Estamos submergindo de tempos sombrios, de perdas sofridas e imensas dificuldades. A esperança costuma e deve acompanhar movimentos de renascimento como sentimento indispensável de fé e crença. De força motivadora. É assim que seguimos adiante nos reinventando.

Há, no entanto, algo que não pode mais fazer parte da história e da cultura brasileiras: a corrupção. Um mal antigo e que assola os quatro cantos do mundo com consequências dramáticas para toda a sociedade. Cada centavo desviado, esquema montado afeta diretamente investimentos na Saúde, na Educação, na Segurança, na Tecnologia, na Infraestrutura, na Habitação entre outras áreas essenciais. Isso resulta em mortes, menos qualificação, menos trabalho, menos renda, menos crescimento. Significa falta de responsabilidade com o país, com a população. Com o futuro individual e coletivo.

O principal indicador de corrupção no mundo, o Índice de Percepção da Corrupção (IPC) produzido pela Transparência Internacional, avalia 180 países e atribui notas em uma escala entre 0 e 100. O Brasil se encontra na 96ª posição, com 38 pontos.

No relatório divulgado em 2021, o IPC revela mau desempenho no Brasil pelo segundo ano consecutivo, ficando abaixo da média global de 43 pontos. E, segundo análise da Transparência Internacional, países violadores de direitos humanos tendem a obter um índice menor no IPC. A liberdade de expressão e acesso à Justiça traz maior transparência e, consequentemente, mantém a corrupção sob controle.

E como evitar a corrupção? O enfrentamento e combate à corrupção exige vigilância, esforços e medidas efetivas. Deve mesmo ser posto como uma política pública permanente, que requer Instituições fortes e independentes, o respeito à transparência, uma legislação atualizada e uma efetiva participação social.

Um sistema de Justiça presente e atuante, por meio dos juízos de 1ª instância, bem como de seus Tribunais Superiores, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, entre outros, juntamente com Órgãos e mecanismos de controle e fiscalização, como os Tribunais de Contas, Corregedorias, Auditorias e controles internos, são itens essenciais nesta senda, devendo serem estimulados, prestigiados e respeitados.

Em atos recentes, a sociedade brasileira pode ver claramente o papel essencial tanto do Supremo Tribunal de Justiça como do Tribunal Superior Eleitoral, na defesa intransigente da democracia, do processo eleitoral e do resultado das urnas.

Outros elementos fundamentais para o combate à corrupção são a transparência total dos atos governamentais, seguido pelo respeito à liberdade total de imprensa. Porque, como disse a filósofa Hannah Arendt, "a guerra de libertação é sempre mais fácil do que a construção da liberdade" por isso, precisamos estar sempre vigilantes, atentos.

Finalizo este artigo com uma frase do Papa Francisco que reflete o mal maior a ser severamente combatido: "A corrupção é uma praga apodrecida da sociedade, é um pecado grave que brada aos céus, porque mina as próprias bases da vida pessoal e social. A corrupção impede olhar para o futuro com esperança, porque, com a sua prepotência e avidez, destrói os projetos dos fracos e esmaga os mais pobres...(...). Para erradicá-la da vida pessoal e social são necessárias prudência, vigilância, lealdade, transparência, juntamente com a coragem da denúncia. Se não se combate abertamente a corrupção, mais cedo ou mais tarde, ela nos torna cúmplices e nos destrói a vida!".

*Fernando José da Costa, advogado criminalista, mestre e doutor em Direito Penal pela USP e doutor em Direito Penal pela Itália, autor de vários livros, professor de Direito Penal e Processo Penal. Ex-conselheiro seccional da OAB/SP e ex-presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB. Secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, presidente da Fundação Casa e Superintendente do Imesc

Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção

Esta série é uma parceria entre o blog e o Instituto Não Aceito Corrupção (Inac). Os artigos têm publicação periódica