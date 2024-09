Cosa Nostra: conheça os capos da máfia presos por lavar no Brasil R$ 300 mi do tráfico na Itália

A Procuradoria indica que o esquema de lavagem de dinheiro da Cosa Nostra no Brasil foi montado por Pietro Ladogana. A partir de 2019, ele fez vários investimentos corporativos e imobiliários no Rio Grande do Norte com recursos da máfia. A trajetória do mafioso começou a ruir quando a Procuradoria de Palermo identificou sua atuação em parceria com Bruno e Calvaruso.

Em 2014, Pietro foi preso no Brasil sob suspeita de ter encomendado o assassinato de um outro italiano, Enzo Albanese. Segundo as investigações, ele ordenou a execução de Enzo por tê-lo denunciado, um mês antes, às autoridades brasileiras. Enzo Albanese revelou que o mafioso fazia parte de uma organização criminosa voltada para lavagem de dinheiro no território potiguar por meio da compra de imóveis e da administração de empresas fictícias.