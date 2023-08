Créditos acumulados de ICMS e Proativo: problemas à vista

Eduardo Monteiro Barreto. Foto: Divulgação

Pelo regramento da não-cumulatividade previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso I da Constituição Federal, os contribuintes do ICMS devem apurar mensalmente o montante a pagar ao Fisco estadual, podendo descontar (compensar) do quantum devido pelas saídas o montante cobrado (incidido) nas operações anteriores de que tenha resultado a entrada de mercadorias, real ou simbolicamente, no estabelecimento, inclusive a destinada ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação, dentro das normas aplicáveis e regulamentares.

Trocando em miúdos, o contribuinte deverá cotejar suas operações de entrada com as suas saídas dentro de um período de apuração mensal, de forma a contrapor os débitos e os créditos escriturados pelas aquisições.

Caso o montante dos débitos seja superior ao dos créditos, haverá dever de recolhimento aos cofres públicos. Contrario sensu, na hipótese do montante dos créditos escriturados ser maior do que o montante dos débitos, haverá a formação de saldo credor, a ser transportado para os meses seguintes pela via da apuração.

Ocorre que, em razão de seu perfil de atuação, muitas empresas acabam por gerar saldos credores de ICMS de forma reiterada e sistemática, em montantes muito maiores que os débitos apurados mensalmente, o que, invariavelmente, gera um acúmulo de crédito escritural.

A permanência desse valor positivo de crédito escritural na conta fiscal da empresa acarreta, paradoxalmente, um impacto extremamente negativo no resultado da empresa, pois a sua baixa perspectiva de realização a obriga muitas vezes a baixar contabilmente esses valores contra resultado, prejudicando seu P&L ("Profit & Loss Statement") e tornando o ICMS um tributo cumulativo na prática.

Caso a geração desse saldo credor tenha origem em determinadas hipóteses previstas na legislação de cada Estado, poderá ser apropriado, na proporção dessas hipóteses, como crédito acumulado, o que, por si só, já melhora suas perspectivas intrínsecas de realização/ monetização.

Continua após a publicidade

Tomando como exemplo o art. 71 e seguintes do Regulamento do ICMS de São Paulo (RICMS/SP - aprovado pelo Decreto Estadual nº 45.490/2000),"constitui crédito acumulado do imposto o decorrente de: I - aplicação de alíquotas diversificadas em operações de entrada e de saída de mercadoria ou em serviço tomado ou prestado; II - operação ou prestação efetuada com redução de base de cálculo nas hipóteses em que seja admitida a manutenção integral do crédito; III - operação ou prestação realizada sem o pagamento do imposto nas hipóteses em que seja admitida a manutenção do crédito, tais como isenção ou não incidência, ou, ainda, abrangida pelo regime jurídico da substituição tributária com retenção antecipada do imposto ou do diferimento.

Os créditos acumulados têm natureza especial comparativamente ao saldo credor escritural, e por essa razão gozam de prerrogativas diferenciadas, na medida em que podem ser utilizados para liquidação de débitos fiscais (próprios ou de terceiros), de imposto exigível mediante guia de recolhimentos especiais - como é o caso do ICMS-Importação - e ser até mesmo transferidos a terceiros localizados dentro do Estado (nas hipóteses e condições estipuladas pela legislação estadual e mediante autorização do fisco).

Especificamente quanto à transferência de crédito acumulado entre estabelecimentos de empresas que não forem interdependentes, a legislação paulista exige que seja precedida de uma autorização pelo Secretário da Fazenda (art. 84, II do RICMS/SP c/c art. 36 da Portaria CAT 26/10), o que, na prática, tem sido motivo de dificuldade adicional aos contribuintes, em vista da burocracia e morosidade que isso acarreta.

À parte do debate sobre se a autorização do Secretário de Fazenda do Estado seria dispensável ou não nos casos de créditos acumulados oriundos de operações de exportação, à luz do que dispõe o art. artigo 25, § 1º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), fato é que a Administração Fazendária, ao introduzir o parágrafo único ao artigo 84 pelo Decreto 66.398, de 28-12-2021, trouxe importante avanço ao passar a permitir que o Secretário da Fazenda e Planejamento,por meio de disciplina estabelecida em resolução, possa delegar ao Coordenador da Administração Tributária (atual Subsecretário da Receita Estadual) sua competência exclusiva de autorizar as transferências de créditos acumulados a terceiros não interdependentes.

Na esteira desse permissivo, foi editada a Resolução SFP nº 67/21, que introduziu o Programa de Ampliação de Liquidez de Créditos a Contribuintes com Histórico de Aquisições de Bens Destinados ao Ativo Imobilizado - ProAtivo.

Seu objetivo, como expressa textualmente seu artigo 1º, é o de "permitir a transferência de crédito acumulado do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS por empresas que tenham investido em seus estabelecimentos localizados em território paulista, dentro de limites e condições a serem estabelecidos a cada Rodada de autorização.

Oito rodadas após, verificou-se que de fato diversos contribuintes se viram beneficiados pelo Proativo, tendo logrado êxito em conferir liquidez a seus créditos acumulados, ou ao menos a parte deles.

Continua após a publicidade

O problema reside na parcela dos créditos acumulados que fica acima dos limites impostos pelo Proativo (Limite Global ou Limite Proativo, individual). Para esse montante residual, a perspectiva de realização torna-se bastante nebulosa, na medida em que pedidos de transferência de créditos fora do Proativo são negligenciados e acabam caindo em uma espécie de "limbo".

Não são raras as vezes em que deparamos com despachos das autoridades fazendárias determinando a inclusão ex officio de pedidos de transferência no Programa ProAtivo, mesmo quando o contribuinte detentor dos créditos em questão já usufruiu de todo o limite disponível, o que impede o prosseguimento de seu pleito.

O Programa, que nasceu vocacionado a se tornar uma ferramenta bastante importante para o escoamento de créditos acumulados em situação de represamento, lamentavelmente tem sido usado como funil único para todas as transferências, já que não se verificam deferimentos fora do programa desde a sua instituição. Restam afrontadas com isso a legalidade, a isonomia, e principalmente a Lei Kandir em relação aos créditos de exportação.

Essa situação torna-se mais e mais preocupante à medida em que se avizinha a entrada em vigor das novas regras estabelecidas no âmbito da reforma tributária.

Não se olvide, aliás, do disposto no artigo 133 e §3º, II do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), introduzido quando da aprovação da PEC 45/19, que prevê que os créditos acumulados de ICMS, existentes ao final de 2032, serão compensados com o vindouro IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) dentro de um prazo de 20 (vinte) anos, ou seja, em 240 parcelas mensais, iguais e sucessivas.

Considerando que os créditos acumulados não se sujeitam a atualização monetária, o impairment desses ativos é inexorável tanto na situação atual como o será no futuro, aqui de forma ainda mais acentuada caso a reforma passe nos termos em que fora aprovada pela Câmara.

Do problema ora endereçado pouco têm se ocupado os especialistas tributários em artigos especializados e até mesmo na grande mídia. Por essa razão, estamos a lançar luzes sobre o tema, na esperança de que suba na ribalta e possa sensibilizar de alguma forma as autoridades fazendárias.

Continua após a publicidade

*Eduardo Monteiro Barreto é advogado no escritório Buttini Moraes