Créditos de carbono em Unidades de Conservação: uma boa alternativa para todos

Leonardo V. P. Freire. FOTO: DIVULGAÇÃO

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu artigo 225, §1º, inciso III, o dever do Poder Público de definir, em todas as unidades da federação, espaços territoriais e seus componentes [naturais] a serem especialmente protegidos, como forma de efetivar o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, considerado bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (de todos, presentes e futuras gerações). Por sua vez, de modo a viabilizar e instrumentalizar o exercício daquele dever constitucional, a Lei Federal nº 9.988/2000 estabeleceu critérios, requisitos e procedimentos à criação, implantação e gestão das chamadas Unidades de Conservação ("UCs") - espécie daqueles espaços territoriais - visando a proteção de áreas cujos atributos ecológicos sejam materialmente relevantes ao equilíbrio daqueles componentes naturais.

A prática (especialmente a brasileira), contudo, revela idiossincrasias capazes de desafiar a teoria, que exigem soluções inovadoras à satisfação do objetivo constitucional e direitos em jogo.

Atualmente, as UCs no Brasil correspondem a cerca de 18% do território terrestre nacional, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente ("MMA")[1]. Na maioria dos casos, embora formalmente criadas por atos do Poder Público (mediante reconhecimento técnico das relevâncias ecológicas de seus atributos e observância demais requisitos e procedimentos legais), as UCs carecem de efetiva implantação - especialmente aquelas em que a Lei exige dominialidade pública das terras (isto é, desapropriação de áreas privadas). Um dos principais motivos para essa realidade é a relativa escassez de recursos públicos disponíveis ao atendimento de demandas indenizatórias, a que fazem jus os proprietários de terras afetadas por suas criações. São os casos das chamadas "unidades de conservação de papel", como usualmente denominadas (ou UCs precárias, em linguagem técnica).

Relatório do Tribunal de Contas da União ("TCU") elaborado com base no Índice de Implementação e da Gestão de Áreas Protegidas ("INDIMAPA") apontou que, apenas em 2013, mais de 5,4 milhões de hectares localizados no bioma Amazônico correspondiam a áreas privadas (inseridas em UCs) pendentes de desapropriação. O custo estimado para regularização dessas áreas, à época, alcançava cerca de R$ 7 bilhões em indenizações. Atualmente esse contingente já ultrapassa mais de 11 milhões de hectares apenas em UCs federais[2] e tende a crescer, a medida em que novas UCs são criadas.

Diante desse cenário, as terras inseridas em UCs de domínio público (e pendentes de desapropriação) recaem em uma situação jurídica especial, na qual, embora tenham seus usos e fruição limitados pelas restrições ambientais inerentes aos regimes jurídicos de proteção criados pelo tipo de UC estabelecida, aquelas terras permanecem sob titularidade privada enquanto não forem devidamente desapropriadas, mediante justa e prévia indenização (conforme assim constitucionalmente também exigido pelo artigo 5º). Esse, aliás, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça[3].

Na prática, os proprietários dessas áreas têm suas liberdades drasticamente reduzias em relação às opções disponíveis de destinação de suas terras, cujos aproveitamentos deverão ser compatíveis com os usos admitidos na UC. Todavia, as novas tendências associadas à uma transição para economias de baixo carbono apresentam possíveis soluções aptas a harmonizar os diversos interesses (públicos, privados e difusos) envolvidos nessa relação, em reforço à função social da terra.

Entre as opções possíveis, vislumbra-se, ao menos em tese, os seguintes usos aplicáveis aquelas áreas: (i) destinação como compensação de reserva legal em favor de terceiros inadimplentes com essa obrigação, via emissão de Cotas de Reserva Ambiental ("CRA"), instituição de servidões ambientais e/ou arrendamentos (nos termos do artigo 66 da Lei Federal nº 12.651/2012 - "Código Florestal"); bem como (ii) implantação de projetos de conservação florestal associados à geração e emissão de créditos de carbono, passíveis de comercialização, por exemplo, em mercados voluntários (mediante certificação e registro em plataformas de negociação privadas, operadas por entidades administradoras de registro, responsáveis por aquelas certificações, registros e, consequentes, liquidações daqueles créditos). Isto é, não obstante a necessidade de avaliação caso a caso e conforme tipo de categoria de UC existente, o mero fato de uma área privada (pendente de desapropriação) ser afetada por UC (mesmo que de domínio público) não deve ser considerado impeditivo, per se, à viabilidade potencial de projetos que visem a geração de créditos carbono.

Na verdade, a manutenção da titularidade privada acompanhada da compatibilidade (prima facie) dos regimes de proteção de UCs com as características conservacionistas das atividades florestais associadas à emissão de créditos de carbono (tais como aquelas desenvolvidas sob metodologias de redução de emissões por desmatamento evitado - ie. REDD/REDD+) devem ser entendidas como sinalizações positivas à viabilidade daqueles projetos.

A adequada compreensão e uniformização desse entendimento, ao menos entre os agentes privados integrantes da cadeia do mercado de carbono (ie. proponentes, desenvolvedores, financiadores, entidades normatizadoras e administradoras de registro, compradores de créditos e outros mais) é extremamente útil, senão fundamental, para desmistificar pré-conceitos, reduzir custos de oportunidade, viabilizar novos projetos, abrir mercados e novas fontes de financiamento.

Adicionalmente, do ponto de vista do Poder Público e a sociedade como um todo (enquanto usuária dos benefícios socioambientais resultantes de tais projetos), a medida também gera excelentes vantages, na medida em que - a partir de operações estruturadas de doação daqueles imóveis privados ao Poder Público, condicionadas, porém, a possibilidade de retenção pelos proprietários, por tempo determinado, do usufruto dos créditos de carbono oriundos dos projetos florestais desenvolvidos naquelas áreas - órgãos ambientais gestores de UCs e proprietários de terras poderão criar ajustes legítimos que permitam a um só tempo economizar de recursos (antes necessários à indenização de particulares), criar novas receitas públicas (a partir da transferência daqueles projetos ao Poder Público, após período de retenção) a subsidiar a consolidação e gestão de UCs, amortizar investimentos, bem como fomentar a regularização e efetiva implantação de UCs e contribuir para o atendimento de compromissos e metas internacionais assumidas pelo Brasil, tudo em prol da satisfação daquele dever constitucional (inicialmente exposto).

Afinal, conforme o TCU, há pelo menos 11 milhões de hectares em potencial.

*Leonardo V. P. Freire, advogado, sócio da área ambiental do escritório Candido de Oliveira Advogados e professor do curso de Direito e ESG na PUC-SP