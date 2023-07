Crime de abuso de autoridade judicial

Alexandre Langaro. Foto: ARQUIVO PESSOAL

A autoridade judicial pode cometer crime de abuso de autoridade -- art. 9º da Lei 13.869/2019, por exemplo, dentre outros dispositivos legais.

O art. 1º, caput, § 1º, diz o seguinte:

Art. 1º Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.

§ 1º As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal.[1]

O § 1º do art. 1º, ao exigir o 'dolo específico[2]' -- terminologia inteiramente ultrapassada, anacrônica, superadíssima -- viola de maneira cabal, direta, frontal e ostensiva, o Direito Penal do Fato[3].

Direito Penal do Fato expressamente previsto no art. 5º, caput, I e 98, I, da Constituição federal[4]. Daí irrompendo inconstitucionalidade chapada, presente o elemento anímico -- elemento anímico que, tendo em conta o Direito Penal Humano e de Garantias, serve apenas para limitar a relevância típica ou para reduzir a tipicidade --, oriundo do 'Direito Penal do autor ou do inimigo', tal e como proclamado pelo nacional-socialista Carl Schmitt.

Continua após a publicidade

Isso porque o elemento subjetivo especial do tipo, o obsoletíssimo 'dolo específico', é uma estrutura assimétrica do tipo subjetivo, de constitucionalidade mais do que duvidosa. Comparada com o tipo objetivo, essa estrutura assimétrica e hipertrofiadíssima do tipo subjetivo contém elementos de tendência transcendente ou de ultrafinalidade e de tendência interna peculiar ou de ânimo [Zaffaroni][5].

Assim, sempre e quando o juiz decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, sujeitar-se-á a pena de detenção de um a quatro anos e multa.

Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal; substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível; deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível. Este artigo trata dessa última hipótese.

Especialmente porque existe uma ideia, decerto contrária, a mais não poder, ao inciso LXVIII do rol dos direitos e garantias fundamentais[6], segundo a qual o deferimento de medida liminar em habeas corpus hipoteticamente esgotaria o objeto dessa ação popular constitucional e documental.

Donde, suposta e teoricamente, a impossibilidade de a medida liminar ser deferida pelo órgão judicial, no limiar. Ou seja, segundo esse entendimento, a medida liminar, acaso deferida, esvaziaria a pretensão à liberdade -- liberdade pretendida nos habeas corpus preventivo e repressivo.

Presentes os pressupostos e os requisitos para o deferimento do pedido de medida liminar, ela tem de ser concedida imediatamente[7].

Merece destaque que a Lei 13.869/2019 estabelece que a medida liminar tem de ser concedida dentro de prazo razoável. Prazo razoável para a pessoa privada da liberdade quer dizer imediatamente. Isso porque, bem sabe, no Brasil o preso, de fato, perde todos os seus direitos, aí incluindo àqueles [supostamente] não atingidos pela perda da liberdade, com desrespeito, cabal, chapado, à sua integridade pessoal; isto é, à sua integridade física, psíquica e moral. O imediato, então, aqui, é ontem. Irrompendo daí, por certo, o tipo penal ora comentado.

Continua após a publicidade

Existe farta doutrina internacional do sentido de que o juiz que manda à prisão uma pessoa tendo em conta essas condições desumanas, cruéis, degradantes, torturantes, presentes nas penitenciárias brasileiras, controladas pela criminalidade organizada, pode ser considerado autor mediato da infração penal de tortura.

A isso se soma, ademais, que, se o deferimento do pedido de medida liminar conduzisse ao esgotamento do objeto do habeas corpus -- o que se admite, por certo, por mero consentimento dialético --, então seria o caso de, ao final, analogicamente, por inexorável imposição sistemática, e o sistema do ordenamento jurídico é uma ordem e não um caos, confirmar-se a tutela provisória de urgência anteriormente concedida, de acordo com os arts. 3º do Cód. de Proc. Penal[8] e 1.012, § 1º, V, do Cód. de Proc. Civil[9]. É bom lembrar, no ponto, ademais, por inteiramente essencial e absolutamente fundamentalíssimo, que nenhuma norma instrumental subalterna pode transigir com o bem maior -- a liberdade.

No Estado Democrático de Direito, fundado nos valores da cidadania e da dignidade da pessoa humana[10], eventual conflito, aqui clarissimamente inexistente, se resolve a favor da prevalência dos direitos humanos -- e não o contrário. Isso no que considerado o postulado pro homine. Postulado pro homine[11] ou o princípio da boa-fé acionado às relações jus-humanistas.

Nesse sentido, portanto, o magistrado, ao deixar de deferir medida liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível, consuma o crime a que se refere o art. 9º, parágrafo único, III, da Lei 13.869/2019, sujeitando-se à pena de detenção de um a quatro anos e multa.

*Alexandre Langaro, advogado criminal, recursal, parecerista e palestrante. Autor de livros e artigos jurídicos. Articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo e do jornal 'O Estado de S. Paulo' - Estadão. Professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Rio Grande do Sul. Estudou o NY Criminal Procedure Law em Nova York

[1] [Grifos aditados].

[2] [Alexandre Langaro, https://www.tiktok.com/@alexandre.langaro/video/7253213051820723461?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7253818747545830917]

Continua após a publicidade

[3] [Alexandre Langaro, jornal O Estado de S. Paulo, https://www.estadao.com.br/politica/blog-do-fausto-macedo/direito-penal-do-fato/].

[Alexandre Langaro, https://www.tiktok.com/@alexandre.langaro/video/7252835589391650053?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7253818747545830917].

[4][Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau].

[5][Lineamientos de Derecho Penal, Editorial, Buenos Aires, Ediar, 2020].

Continua após a publicidade

[6][Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder].

[7][Alexandre Langaro, 'Medida Liminar em Habeas Corpus', Escola Superior de Advocacia da OAB da Seccional Paulista, ESA/SP, https://esaoabsp.edu.br/Artigo?Art=56].

[8][Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito].

[9][Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória].

Continua após a publicidade

[10] [Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana].

[11][Alexandre Langaro, jornal O Estado de S. Paulo, 'Normas de Interpretação dos Direitos Humanos', https://www.estadao.com.br/politica/blog-do-fausto-macedo/389169-2/].

[Alexandre Langaro, https://www.tiktok.com/@alexandre.langaro/video/7244290625762233605?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7253818747545830917].