Crimes de multidão

1. O cometimento de crime sob a influência de multidão em tumulto — sempre e quando o agente não o tenha provocado — é circunstância que, sem qualquer exceção, atenua pena.

2. Nesse sentido, o CP, no art. 65, III, e, diz que:

Circunstâncias atenuantes

Art. 65 – São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

III – ter o agente:

e) cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou.

3. Atente-se, no ponto, para o advérbio de tempo ‘sempre’ a que se refere a lei penal.

4. Importante analisar-se, portanto, a parte final do preceito [1], ou seja, a ressalva segundo a qual ‘se não o provocou’.

5. O vocábulo ‘provocar’ quer dizer ‘causar’.

6. O que atrai a incidência do art. 13, CP, que trata da relação de causalidade, nos seguintes termos:

Relação de causalidade

Art. 13 – O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

7. Portanto, no caso de a infração penal ter sido causada/cometida pelo autor sob a influência de multidão em tumulto, ao Ministério Público toca — e isso decorre, necessariamente, do art. 13, CP, por exemplo, dentre outros dispositivos —, o poder-dever, jurídico, inafastável, de oferecer a denuncia cumprindo rigorosamente as normas contidas nos arts. 41, CPP [2] e 13 e 29, CP [3]. Sob pena de rejeição da denúncia, por inépcia [4].

8. No Estado Democrático de Direito, fundado nos valores da cidadania e da dignidade da pessoa humana [5], cumpre a quem acusa [6] o dever de expor, de narrar e de descrever, de maneira particularizadíssima, a conduta individual, supostamente delituosa, de cada um dos imputados.

9. Nesse sentido, os arts. 129, I, CF, e 3º-A, CPP, que demonstram que o processo penal democrático — e dialético — tem estrutura normativa acusatória:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei.

Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.

10. O exercício, a fundo, pelo acusado, dos postulados, insuprimíveis, do devido processo legal, do contraditório — ou do fogo cruzado, se se preferir — e da ampla defesa [7], depende, necessariamente, da existência, na denúncia, de narrativa clara, precisa, lógica, concisa, particularizada, específica e objetiva.

11. Isto é, ao Ministério Público incumbe o dever de narrar e de descrever, circunstanciadamente, o fato hipoteticamente criminoso, revelando, destrinchadamente, a partir de base empírica idônea, o tempo, o local do crime, a autoria, a materialidade, a relação de causalidade, a participação, a tentativa, a consumação, o dolo, inclusive o eventual. [8]

12. Notadamente nos casos de que tratam a Lei 12.850/2013 [9] e o art. 288, CP [10].

13. Não há — tampouco pode haver — vala comum.

14. O ‘argumento’ de que nos crimes associativos — qualquer deles, aí incluídos, por certo, os societários — a conduta de cada um dos agentes delituosos supostamente não precisaria ser individualizada, pormenorizadamente, nunca serviu, e tampouco serve, como desculpa, para o Ministério Publico retroceder socialmente, deixando de cumprir, à risca, e com rigor técnico, o art. 41, CPP, que estabelece, sem nada — absolutamente nada — distinguir, no ponto, que:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

15. É preciso, então, que a denúncia demonstre sempre, separada, clarissimamente e de maneira destrinchada, os institutos jurídico-penais da autoria e da participação.

16. Especialmente o da participação da menor importância, que, como se sabe, acarreta a diminuição da pena nos porcentuais de de um sexto a um terço, conforme for o caso e o contexto.

17. Isso para que a responsabilidade criminal de cada imputado possa ser apurada de acordo com a sua culpabilidade.

18. Culpabilidade que, vale mencionar, existe apenas no campo do Direito Penal — ao contrário, por exemplo, do que ocorre com a antijuridicidade, existente também no Direito Civil, art. 188 [11].

17. No Estado Democrático de Direito vigora o Direito Penal do Fato [12] e da culpabilidade.

18. Culpabilidade como medida [13] e limite da pena [14].

19. Culpabilidade — reprovabilidade ou censurabilidade —, como algo singular, que somente se apura individualmente.

20. Donde a palavra indivíduo, que tem a ver com cidadão [15] — cidadão individualmente considerado.

21. Não à toa, o direito fundamentalíssimo à individualização — e não à ‘coletivização’ — da pena.

22. Tal e como expressamente previsto no art. 5º, caput, XLVI, CF [16] .

23. Nesse sentido, aliás, o art. 59, CP, ao determinar que o juízo, ao fixar a pena, atenda à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

24. Merece destaque, ainda no tocante ao instituto jurídico-penal da culpabilidade, que, quanto maior a vulnerabilidade do ser humano menor a sua culpabilidade, ou seja, a censurabilidade ou a reprovabilidade da conduta — e vice-versa.

25. A isso se soma, ademais, que o postulado do Estado Democrático de Direito — ou republicano, em sentido estrito, conforme a norma consubstanciada no art. 1º, caput, CF — veda expressamente o retrocesso democrático e social. [17]

26. A democracia, assim como o processo, é marcha para a frente — e não à ré.

27. Não há recuo.

28. O Direito Internacional dos Direitos Humanos segue essa mesmíssima linha de entendimento. [18]

29. Mostra-se relevantíssimo evidenciar que toda e qualquer denúncia oferecida genericamente, de maneira abstrata, geral e padronizada, que deixar — consciente ou inconscientemente, isso é inteiramente indiferente —, de individualizar, especificamente, as condutas praticadas pelos autores e pelos partícipes do fato criminoso, viola o postulado do Estado Democrático de Direito.

30. Postulado do Estado Democrático de Direito — o continente, o maior, o valor, fonte, central, universal, fundamental e subordinante — que tem como umas de suas vertentes e desdobramentos, ou conteúdos, se se quiser, os direitos e as garantias fundamentais, por exemplo, dentre tantos outros.

31. Direitos e garantias fundamentais — e, decerto, as normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais têm aplicação imediata [19] — do extenso, abastado e generoso rol a que se refere o art. 5º, Constituição federal.

32. Rol — ou catálogo constitucional — que é identitário, contínuo e, sobretudo, perpétuo [20].

33. Daí o dever incontornável, que cabe ao Ministério Público, de, ao denunciar, repita-se, expor o fato criminoso particularizadamente, com todas as suas circunstâncias, inclusive nos casos de infrações penais ‘multitudinárias’, mediante a individualização concreta e singular das condutas de cada um dos denunciados.

34. Mais do que isso, o Ministério Público, tem o dever jurídico de, a partir de prova penal coletada licitamente [21], relacionar e vincular, formal e materialmente, cada conduta individual singularmente considerada — conduta individual, insista-se, que tem de ser narrada e descrita pormenorizada, precisa, concreta, exata e rigorosamente —, mediante o necessário e destacado nexo de causalidade existente entre cada comportamento — conduta comissiva ou omissiva —, individualmente analisado, e o resultado delituoso, decerto, daí decorrente.

35. Sem o imprescindível detalhamento, que tem de ser preciso e minucioso, desse link, não haverá, por conseguinte, a mínima aptidão da denúncia, tampouco justa causa para o exercício da ação penal. [22]

36. Assim manda o art. 13, CP — sem nada, absolutamente nada, distinguir, no particular, tocante aos crimes associativos, societários ou ‘multitudinários’. Relembre-se:

O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

37. A inobservância desse preceito viola cláusulas pétreas e torna inepta a denúncia, que tem de ser rejeitada, pelo Estado-Juiz.

38. Inépcia da denúncia que implica irremediável retrocesso democrático e social e que, ademais, violenta a Recomendação 123/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que determina aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos e o uso da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. [23]

39. É preciso, portanto, lutar [24], com destemor e desassombro, pelo Estado Democrático de Direito.

40. Nesse sentido e para tanto, vale invocar — para a obrigatória, irrestrita e imprescindível observância da institucionalidade democrática que, na República Federativa do Brasil, a todos, de modo indistinto, subordina, submete e sujeita — o art. 6º, caput, § 1º, Lei 8.906/1994:

Art. 6º Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos.

§ 1º As autoridades e os servidores públicos dos Poderes da República, os serventuários da Justiça e os membros do Ministério Público devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho, preservando e resguardando, de ofício, a imagem, a reputação e a integridade do advogado nos termos desta Lei.

41. Bem assim pelo desenvolvimento progressivo e sustentável da democracia. [25]

42. Ninguém — incondicionalmente ninguém, autoridade ou não — está acima da Constituição Federal.

*Alexandre Langaro estudou o NY Criminal Procedure Law em Nova York; advogado criminal, recursal, parecerista e palestrante; autor de livros e artigos jurídicos; articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil — Seção São Paulo e do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ — Estadão; professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil — Seccional do Rio Grande do Sul; science popularizer; digital influencer

Notas

[1] [Art. 65, III, e, CP].

[2] [Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas].

[3] DO CONCURSO DE PESSOAS

Art. 29 – Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1º – Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

§ 2º – Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.

[4] Código de Processo Penal

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I – for manifestamente inepta].

[5] [Constituição federal

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

II – a cidadania;

III – a dignidade da pessoa humana.

[6] Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei.

[7] [Constituição federal

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

[8] [Código Penal

Tempo do crime

Art. 4º – Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.

Lugar do crime

Art. 6º – Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

Art. 14 – Diz-se o crime:

Crime consumado

I – consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

Tentativa

II – tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pena de tentativa

Parágrafo único – Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Art. 18 – Diz-se o crime:

Crime doloso

I – doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo].

[9] [Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras providências].

Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional].

[10] Associação Criminosa

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

[11] [Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

II – a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.

[12] [Constituição federal

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

II – a cidadania;

III – a dignidade da pessoa humana.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição].

[12] [Constituição federal

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

II – a cidadania.

[13] [Código Penal

Art. 29 – Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade].

[14] [Código Penal

Fixação da pena

Art. 59 – O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (…)].

[15] [Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto 678/1992

Obrigação de Respeitar os Direitos

2. Para os efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano.

[16] [Constituição federal

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XLVI – a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: (…)].

[17] [Constituição federal

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

II – a cidadania;

III – a dignidade da pessoa humana.

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II – garantir o desenvolvimento nacional].

[18] [Constituição federal

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais].

[Declaração Universal dos Direitos Humanos

[Artigo 30° Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada de maneira a envolver para qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum ato destinado a destruir os direitos e liberdades aqui enunciados].

[Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, promulgado pelo Decreto 592/1992

ARTIGO 5

1. Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente Pacto ou impor-lhe limitações mais amplas do que aquelas nele previstas.

2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado Parte do presente Pacto em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau.

[Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto 678/1992

ARTIGO 26

Desenvolvimento Progressivo

Os Estados-Partes comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados.

ARTIGO 29

Normas de Interpretação

Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de:

a) permitir a qualquer dos Estados-Partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista;

b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados-Partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos Estados;

c) excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo; e

d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza].

[19] [Art. 5º, § 1º, CF].

[20] [Constituição federal

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

IV – os direitos e garantias individuais].

[21] [Constituição federal

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos].

[22] [Código de Processo Penal

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I – for manifestamente inepta;

II – faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III – faltar justa causa para o exercício da ação penal].

[23] [RECOMENDAÇÃO Nº 123, DE 7 DE JANEIRO DO 2022.

Recomenda aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos e o uso da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos].

[https://atos.cnj.jus.br/files/original1519352022011161dda007f35ef.pdf].

[24] Daí a expressiva, sempre atual e corretíssima advertência — uma lição cada dia mais atualíssima — do jurista alemão Rudolf von Ihering, para quem, DIREITO É LUTA:

O fim do direito é a paz, o meio de que se serve para consegui-lo é a luta.

(Der Kampf um’s Recht, “A luta pelo Direito, 2019, e-book Kindle/Amazon)].

[25] [Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto 678/1992

ARTIGO 26

Desenvolvimento Progressivo

Os Estados-Partes comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados].