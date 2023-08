Crítica à decisão proferida pelo STJ no julgamento dos recursos 2039129

Alexandre Langaro. Foto: Arquivo pessoal

O site do STJ publicou nesta data -- 8/8/23 -- a notícia segundo a qual 'É possível interpor agravo em recurso especial após embargos de declaração contra a mesma decisão'.[1]

Partindo-se da premissa -- incorreta, data venia, segundo penso -- de que 'Embargos de declaração não interrompem, em regra, o prazo para interposição do agravo', concluiu-se o seguinte, tal e como noticiado:

A relatora, ministra Nancy Andrighi, lembrou que, segundo a jurisprudência do STJ, "o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC/2015".

Ela afirmou que, a partir dessa premissa, o STJ consolidou o entendimento de que "os embargos de declaração, quando opostos contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem, não interrompem, em regra, o prazo para a interposição do agravo, único recurso cabível, salvo quando essa decisão for tão genérica que impossibilite ao recorrente aferir os motivos pelos quais teve seu recurso obstado, inviabilizando-o totalmente de interpor o agravo".

Nessas hipóteses, ponderou a ministra, a sanção a que se sujeita a parte que opõe embargos de declaração incabíveis é a não incidência da regra do artigo 1.026 do CPC/2015, especificamente com relação ao efeito interruptivo dos aclaratórios.

"Se o agravo em recurso especial que se seguir aos embargos de declaração for interposto fora do prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão que inadmitir o recurso especial, será considerado intempestivo; de outro lado, ainda que incabíveis os embargos de declaração, se o agravo em recurso especial for interposto no prazo legal, não há falar em intempestividade deste, tampouco em preclusão consumativa", disse.

Nancy Andrighi observou ainda que, se os embargos de declaração forem acolhidos, com modificação da decisão que inadmitiu o recurso especial, o recorrente que já tiver interposto o agravo em recurso especial terá o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 1.024 do CPC.[2]

Data venia, o autor deste artigo discorda -- mas, insisto, respeito muitíssimo a decisão e, sobretudo, os eminentes Ministros que a prolataram -- do acórdão proferido, por unanimidade, pela Corte Especial do STJ, a que se refere o parágrafo anterior.

Discordo porque, ao contrário do que assentado pelo colegiado da Corte Especial do STJ, o art. 1.022, caput, CPC, revela -- sem fazer, no ponto, qualquer distinção -- caber embargos de declaração contra QUALQUER decisão judicial para [...].[3]

O legislador, portanto, ao utilizar o pronominal indefinido'qualquer', deixou claríssimo caber embargos de declaração contra TODA -- e, consequentemente, 'QUALQUER' -- decisão judicial.

Não excluindo, por efeito do que enuncia a própria norma instrumental de regência de que trata o art. 1.022, cabeça, CPC, decerto, o uso dos embargos de declaração contra a decisão que inadmite os recursos de natureza extraordinária.

Decisão que inadmite os recursos de natureza extraordinária que pode conter, por certo, como qualquer outra -- e o uso do pronominal indefinido é proposital --, obscuridade, omissão, contradição, erro material.

Sempre e quando ocorrer, no caso concreto -- insista-se -- o que previsto nos incisos e no parágrafo único do art. 1.022, CPC.[4]

Soma-se a isso, ademais, que, o art. 1.026, CPC, diz que Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e INTERROMPEM o prazo para a interposição de recurso.[5]

O CPC é claríssimo, no que releva -- mais uma vez sem fazer, no particular, qualquer distinção --que os embargos de declaração -- no exato oposto do que decidido -- interrompem, SIM, o prazo para a interposição de recurso.

Irrompe daía minha contrariedade, data venia, com o que decidido, pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos EARESP 2039129.

Confira-se que essa decisão parece ter declarado, a contrario sensu, que apenas no caso da decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir o recurso especial é que os embargos de declaração, além de não interromperem o prazo de interposição de recurso, terão de ser opostos simultaneamente com o agravo em recurso especial a que se refere o art. 1.042, caput,CPC.[6]

Esse entendimento -- data venia --, viola abertamente os postulados da legalidade estrita e do devido processo legal, expressamente previstos no art. 5º, II e LIV, Constituição federal[7].

Analogicamente, por inexorável imposição sistemática, o STF tem assentado que:

O devido processo legal se orienta à observância dos elementos formais e materiais relacionados à atribuição de responsabilidade penal. Nesse sentido, as regras de procedimento, no caso do rito ordinário, estabelecem o fluxo sequencial dos atos processuais, cujas etapas são indisponíveis e não podem ser alteradas ou contornadas ao capricho do magistrado.

Ao lado da tipicidade penal (CR, art. 5 XXXIX), a tipicidade processual -- observância do rito estabelecido em lei -- garante legítimas expectativas das partes e do julgador, regulamentando o circuito procedimental, os sujeitos, os poderes, os deveres, os direitos e os ônus de cada um dos participantes dos eventos procedimentais.

Ao julgador compete a condução regular das etapas procedimentais, não dispondo de espaço decisório para criar procedimentos diversos dos previstos no Código de Processo Penal. Logo, se não pode criar procedimento, nem se valer de regras procedimentais revogadas, então também não pode inovar, reduzir, alterar, prolongar ou inviabilizar a incidência regular das 3 (três) etapas subsequentes: [...][8]

Assim, o juiz, no processo penal, está estreitamente vinculado às disposições legais. Nesse sentido, no campo processual penal [e também no terreno do processo civil, digo eu][9], inadmissíveis interpretações criativas, aditivas, muito menos contrárias à própria mens legis.[10]

Assim, ainda de acordo com o STF, onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, muito menos para adotar óptica que acabe por prejudicar aquele a quem o preceito visa a proteger[11]. [No caso, acrescento eu, a Constituição federal visa proteger o jurisdicionado[12]].

Ressalvada, contudo, a opinião pessoal e técnico-jurídico processual deste escriba, os jurisdicionados e os advogados terão de seguir o entendimento cristalizado quando do julgamento, pela Corte Especial do STJ, dos EARESP 2039129, e não o que assentado, neste artigo crítico, respeitosíssimo e proativo, pelo signatário. Sob pena de não-conhecimento recursal.

*Alexandre Langaro estudou o NY Criminal Procedure Law em Nova York; advogado criminal, recursal, parecerista e palestrante; autor de livros e artigos jurídicos; articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo e do jornal 'O Estado de S. Paulo' - Estadão; professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Rio Grande do Sul; digital influencer

[1][https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/08082023-E-possivel-interpor-agravo-em-recurso-especial-apos-embargos-de-declaracao-contra-a-mesma-decisao.aspx].

[2][Idem].

[3][Caixa alta por conta].

[4][Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º].

CPC/Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

[5][Caixa alta por conta].

[6][Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos].

[7][CF/Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal].

[8][HC 222049].

[9][Colchetes inseridos pelo autor deste artigo].

[10][HC 187035].

[11][Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 547.900/MG].

[12][CF/Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal].