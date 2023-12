Cuidado com o golpe do aluguel de veraneio

De acordo com grande parte da população, o verão é considerado a melhor época do ano, além de prever um aumento do giro econômico de regiões consideradas turísticas em nosso país.

Empresas, principalmente do ramo alimentício, turismo e hospedagem, preparam-se para faturar com a vinda dos tão esperados turistas. E estes aguardam o ano todo para, finalmente, descansar e aproveitar ao lado de amigos e familiares um período que, na grande maioria das vezes, geram excelentes recordações.

A Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo tem demonstrado uma alta no setor de viagens, ainda mais após o término do período de pandemia. Porém, infelizmente, “nem tudo são flores”!

Kamel Salman Foto: Divulgação

Junto das ofertas e das pessoas que trabalham de maneira digna para receber o turista em sua cidade, também existem aqueles que utilizam de um dos pecados capitais mais antigos, a ganância, para aplicar golpes e ganhar dinheiro fácil.

Atualmente, sabe-se que existem dezenas de sites que intermediam estadias, porém, também existem dezenas de páginas da internet, que, buscando “pescar” algum curioso, oferecem preços absurdos por “oportunidades imperdíveis”.

Muitas pessoas, possuem uma cultura de “tirar vantagem” e de “agarrar a oportunidade”. Movidos por isso, acabam comprando pacotes de viagens, estadias, passeios por preços absurdos e só se dão por conta de que caíram em um golpe quando é tarde demais.

Continua após a publicidade

Sim, o Brasil possui penalidade para crimes de estelionato, todavia, a tecnologia investigativa para buscar a responsabilidade de tal agressor dos direitos dos consumidores é bastante parco, o que acaba transformando nossos centros policiais em verdadeiras “máquinas geradoras de estatísticas”.

O legislador, com a finalidade de buscar desincentivar a ação dos criminosos, no ano de 2021, aprovou a L. 14.155, que buscou tornar mais graves os crimes de violação de dispositivo informático, furto e estelionato cometidos de forma eletrônica ou pela internet.

Hospedagem: advogado alerta para 'oportunidades imperdíveis' Foto: Antonio Lacerda/EFE

Assim, o Art. 171, do Código Penal, teve a adição do crime de fraude eletrônica, por meio do Parágrafo 2º-A, com pena superior ao crime de estelionato comum, que afirma:

“A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.”

Todavia, a principal ideia é sempre evitar cair em tal tipo de golpe e o principal é sempre tomar alguns cuidados necessários.

Sempre paute sua pesquisa em Sites Confiáveis e de empresas conhecidas; leia sempre todos os detalhes do anúncio informado; confira as avaliações e comentários de pessoas que locaram o referido imóvel anteriormente; pesquise se aquele imóvel realmente existe ou se está no endereço correto; desconfie de pedidos de adiantamentos que não tenham sido informados no anúncio, bem como de descontos demasiados e exagerados.

Continua após a publicidade

Não sendo suficiente, deve-se lembrar que as plataformas de anúncios possuem corresponsabilidade pela hospedagem de anúncios em seu site, bem como sobre eventuais violações de segurança que possam acontecer e acabar levando o consumidor ao erro ou o deixando exposto à ação de golpistas.

Pode, assim, o consumidor buscar seus direitos perante o Poder Judiciário, em caso de sofrerem com tal infortúnio.

Tenha cautela para que as suas férias não sejam prejudicadas.

*Kamel Salman é advogado, com especialização em Direito Imobiliário, e CLO (Chief Lawer Officer) e Co-Founder da Ex,8 Soluções Imobiliárias, organizadora do evento de inteligência imobiliária Experience8