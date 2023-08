💔 Cuidado com o Golpe do Amor! 💔

Raquel Gallinati.  Foto: Divulgação

Proteger-se contra o Golpe do Amor começa com o conhecimento dessas dicas e com uma postura vigilante. Lembre-se, é melhor prevenir do que remediar!

É preciso estar atento aos perigos do Golpe do Amor que usa rostinhos bonitos como isca. Não caia nessa armadilha!

Aqui estão algumas dicas essenciais para se proteger:

Desconfie de perfis perfeitos demais. Nem tudo que reluz é ouro, especialmente nas redes sociais. Verifique a autenticidade da pessoa e das imagens. Faça uma pesquisa no Google para se certificar de que tudo seja legítimo. Escolha locais públicos e movimentados ao marcar encontros. Opte por lugares conhecidos e evite ambientes isolados ou desconhecidos. Esteja atento aos pedidos de dinheiro ou favores financeiros. Fique desconfiado caso se depare com promessas extravagantes ou uma enxurrada de emoções inflamadas. Confie em seus instintos. Siga sua intuição e, se algo parecer suspeito, não hesite em cancelar o encontro ou optar por um caminho mais seguro.

🚫 Não deixe que um rostinho bonito distraia você da segurança e bem-estar. Esteja alerta e tome precauções necessárias. Juntos, podemos combater o Golpe do Amor!

*Raquel Gallinati é delegada de polícia; pós-graduada em Ciências Penais, em Direito de Polícia Judiciária e em Processo Penal; mestre em Filosofia; diretora da Associação dos Delegados de Polícia (Adepol) do Brasil; e embaixadora do Instituto Pró-Vítima.