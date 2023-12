Cuidados com o 13.º Salário: sabedoria financeira

No final do ano, sempre vemos as pessoas aguardando ansiosamente a chegada do 13º salário, muitas vezes encarado como um “dinheiro extra” ou um bônus merecido. No entanto, é crucial compreender que esse pagamento não é um brinde, mas sim uma garantia estabelecida pelas leis trabalhistas, reconhecendo o esforço e o trabalho dedicados ao longo do ano. Com a primeira parcela recebida em novembro e a segunda agendada para o dia 20 de dezembro, o momento é ideal para abordarmos a importância de um planejamento financeiro eficaz.

Dinheiro Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O 13º salário, longe de ser uma bonificação aleatória, deve ser gerenciado com sabedoria. Uma maneira prudente de utilizá-lo é priorizando o pagamento de contas atrasadas, aliviando o peso financeiro que elas representam. Afinal, começar o novo ano com pendências pode comprometer a estabilidade financeira e gerar mais estresse.

Além do pagamento de dívidas pendentes, destinar parte do 13º salário para gastos que se aproximam no horizonte é uma estratégia inteligente. Com o início do ano, chegam também os vencimentos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Planejar-se para essas obrigações é uma forma de evitar surpresas desagradáveis e garantir uma transição financeira suave para o próximo ano.

Se houver a possibilidade, criar uma reserva financeira é uma escolha sábia. Essa reserva não apenas proporciona uma rede de segurança em caso de imprevistos, mas também abre portas para oportunidades futuras. Seja para a realização de um sonho, para investir em educação ou para enfrentar desafios inesperados, ter uma reserva financeira é um passo fundamental rumo à estabilidade econômica.

Murillo Torelli Foto: Instituto Presbiteriano Mackenzie/Divulgação

Por fim, é crucial ressaltar a importância da reserva de emergência. Essa quantia, separada estrategicamente, destina-se a cobrir despesas imprevistas, como problemas de saúde, reparos inesperados em casa ou perda de emprego. Ter uma reserva de emergência é o alicerce de um planejamento financeiro sólido, proporcionando tranquilidade diante das incertezas que a vida pode apresentar.

Continua após a publicidade

O 13º salário não é apenas um montante adicional, mas uma ferramenta valiosa para o fortalecimento financeiro. Utilizá-lo com sabedoria é o caminho para uma vida financeira mais estável e preparada para enfrentar os desafios que o futuro pode trazer.

*Murillo Torelli é professor de Contabilidade Financeira e Tributária no Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM)