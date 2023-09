Da arte de enganar

José Renato Nalini Foto: Werther Santana/Estadão

Enganar é uma arte e sempre houve muitos “artistas” que a ela se dedicaram. Quem se dispuser a colecionar a infinidade de práticas engendradas com os mais variados pretextos e motivos, se surpreenderá com a criatividade dos artífices.

O estelionato é um delito que se configura com essa malícia. Há enganações criminosas e há enganações ingênuas. Conta-se que um estudante do Largo de São Francisco, Albino dos Santos Pereira, era campeão em se valer desse talento.

Mostrava habilidade extrema em arremedar a fala alheia, imitava animais, era um portento. Valia-se dessa aptidão para fins divertidos ou para se safar de responsabilidades.

Se algum credor viesse cobrar, ele não abria a porta e respondia em dialeto africano. Dizia-se proibido de deixar entrar qualquer estranho na residência. Em regra, o cobrador aceitava retornar outra hora. Mas se insistisse em esperar o devedor, Albino imitava cachorro bravo e ameaçava soltá-lo para afugentar a visita inconveniente.

Também sabia falsificar letra e assinatura de qualquer pessoa. Abusava de tal capacidade e passava atestados médicos para justificação de faltas, recebendo paga em dinheiro. Os professores da Faculdade exigiam declaração de um médico para abonar a falta de um aluno. E Albino mandava o “cliente” escolher de que facultativo queria o atestado.

Quando se lhe pedia reconhecimento de firma, sabia imitar com perfeição a letra do tabelião, a certificar a legitimidade da assinatura.

Continua após a publicidade

Um episódio que se tornou célebre foi aquele em que a enganada foi a Marquesa de Santos. Mulher expedita e atilada, nunca se pensaria pudesse figurar como vítima de um conluio.

Albino soube que a Marquesa mandara reformar uma carruagem nas oficinas da Casa Sydow. A reforma ficou pronta e a carruagem parecia nova. Albino foi à Marquesa e se disse funcionário da Casa Sydow e que não havia condições de deixar a peça em condições de uso. Todavia, ofereceu-lhe uma nova, da qual se via obrigado a dispor, em virtude de dificuldades financeiras.

O preço era convidativo e a Marquesa pagou pela carruagem – que era a dela mesma – um conto e quinhentos mil réis. Constatado o engano, a Marquesa manda seu filho Brasílico reaver a importância indevidamente paga a Albino. Só que este viajara para Santos e de lá iria para o Rio de Janeiro, em férias.

Brasílico foi até Santos e lá encontrou Albino transtornado, praticamente chorando. Contou que sua má ação já fora castigada. Foi assaltado e espancado por dois malfeitores, durante a viagem. Roubaram-lhe tudo, inclusive a montaria. Teve de descer a pé a Serra do Cubatão.

Ainda solicitou a Brasílico “um pequeno empréstimo” para continuar a viagem. Condoído, Brasílico trocou a cólera com que viajara, para recuperar o dinheiro tirado à sua mãe, pela compaixão. Ofereceu a Albino o dinheiro necessário para continuar a viagem. Seriam dois estelionatos praticados contra a mesma família? Há quem diga que o estelionato – de stelio, o camaleão – precisa da colaboração da vítima para se concretizar.

Outra lenda que corre em relação a Albino, o carioca estudante de direito em São Paulo, é a da venda de um homem livre. Demétrio, um açougueiro moreno, era um dos credores de Albino. A dívida já fora uma fraude: Albino se intitulara genro de Demétrio e recebeu uma importância em nome dele.

Quando Demétrio viu que Albino voltaria ao Rio e ele ficaria sem receber, obteve como resposta que em Santos alguém pagaria uma dívida e, com esse dinheiro, Albino saldaria o seu débito. Demétrio aceitou viajar e foram ambos para Santos, hospedando-se no Hotel Milon.

Continua após a publicidade

Na verdade, Albino era devedor do dono do hotel. Quando este o cobrou, Albino disse que pagaria mediante a entrega de Demétrio, que era seu pajem desde criança. O pseudo escravo valia mais do que a dívida. Albino pegou a diferença e pediu ao dono do hotel não dissesse a Demétrio que era seu novo dono, antes da partida do antigo. Pois a afeição entre eles era enorme, haviam crescido juntos e Albino não seria capaz de assistir à revelação: ambos chorariam.

Ao partir, Albino diz a Demétrio: - “Olha, já me entendi com o Sr.Milon a respeito daquilo. Ele prontifica-se a dar-lhe o dinheiro que prometi”. E vai embora. O dono do hotel e Demétrio se entendessem depois. Albino aprontou muitas outras e chegou até a ser Primeiro-Ministro de Luiz Galvez, na efêmera nação resultante da revolução boliviana.

*José Renato Nalini é reitor da Uniregistral, docente da pós-graduação da Uninove e secretário-geral da Academia Paulista de Letras