Da Vinci, inspiração de líder transformacional

Retrato de Leonardo da Vinci. Foto: Royal Collection Trust/Divulgação

A história e a obra do gênio florentino Leonardo da Vinci sempre me fascinaram.

Visitei a casa natal dele duas vezes, a primeira delas em 2004, em Vinci, pequeno vilarejo perto de Florença.

Acho que chamavam a cidadezinha de "Vinci" porque não devia ter mais que 20 habitantes na época... brincadeira!

Fiquei atônito ao entrar no quarto onde ele deu o primeiro choro. Foi em casa mesmo, numa bacia de cerâmica, pois não existiam ainda maternidades em 1452. O Brasil só seria "descoberto" quase meio século depois.

Em 2005, visitei o aposento em Amboise, onde ele faleceu em 1549. Me emocionei bastante ao estar ao lado do leito em que ele deu seu último suspiro no Castelo pertencente ao Rei Francisco I que o abrigou desde 1515. Essa a razão pela qual a Monalisa está em território francês, carregada pelo artista quando deixou a Itália a convite do Rei da França. Estive também na Capela de Saint Hubert onde ainda repousam seus restos mortais, nas imediações do Castelo.

Peregrinei muito para ver quase todas suas possíveis obras. Da mais óbvia, a misteriosa Monalisa no Louvre, que já tinha visto em 1980, até a "Madonna Litta" no Hermitage, em Petersburgo, no tempo que a cidade ainda se chamava Leningrado, em 1984.

A partir de 2005, vi quase todas as obras dele, exceto 3: a Madona do Fuso que está em Edimburgo na Escócia; o "Salvator Mundi" que está nos Emirados Árabes , sua obra mais cara, comprada por um trilhardário príncipe árabe, sobre a qual, do alto da minha polêmica intuição de leigo tenho dúvidas da autoria e o "Homem Vitruviano" que está na Academia de Veneza, onde passei tremendo dissabor em 2013 -- não pude vê-la pois estava sendo restaurada. Implorei, mas a direção da Academia não me deixou dar uma "espiada" -. Pretendo em breve voltar a Veneza apenas para contemplá-la.

Da Vinci foi o primeiro profissional multifuncional -- tão valorizado e buscado pelo mercado hoje. Ele foi pintor, escultor, desenhista, músico, arquiteto, engenheiro, criou e construiu protótipos de pontes, meios de transporte, máquinas voadoras e até canhões e vários tipos de ferramentas utilizadas em fábricas que só existiriam séculos depois. Experts contabilizam entre 12 a 14 as diversas profissões exercidas por Leonardo, que sabiamente não respeitou o tecnicismo de uma única profissão especializada. Foi polivalente, um exemplo de multitudo. Um polímata, como se diz hoje em dia.

Da Vinci foi um grande Líder Transformacional, sua atuação transformou a História da Arte e serviu de poderoso combustível para o Renascimento. O afresco "A Última Ceia" na Capela de Santa Maria delle Grazzie, em Milão, é considerada uma das obras pioneiras na pintura moderna por ter colocado um toque intangível e emocional, na cena bíblica. A sua "Dama com Arminho" -- que está na Cracóvia, na Polônia, mas a vi nem lembro onde, inaugura a tridimensionalidade com o olhar de lado, transversal de Cecilia, a amante do Duque de Milão.

Ele teve inúmeros discípulos e estimulou outros gênios como Michelângelo, 25 anos mais jovem que ele. Da Vinci é, ele próprio, sua melhor Obra de Arte! Além do talento, do gift, do dom, teve sorte: viveu durante a época de Lorenzo de Medici, o Magnífico, um governante de Florença, que, ao contrário de alguns poderosos que vemos nos dias atuais, harmonizou 3 componentes do sucesso como Governo: a Política com P maiúsculo; a Economia de Serviços -- primeiro banco da história da humanidade foi fundado em Florença por um membro da sua dinastia, o Giovanni de Medici; e a Cultura, estimulando o desenvolvimento das Artes, da Filosofia, da Poesia (Dante Alighieri, por exemplo) e da Ciência (Galileu Galilei que fez parte dessa turma de notáveis florentinos). Galileu inclusive enfrentou o obscurantismo da Inquisição e para sobreviver teve que negar sua tese de que era o Sol e não a Terra o centro do Universo, que depois foi validada e mudou o curso da Ciência. Que essa lição possa ser aprendida pelos governantes rasos e reducionistas que tentam podar o Pensar e o Questionar nos tempos modernos.

Espero, em 2052, ao comemorar o meu aniversário de 100 anos, estar com energia suficiente para acompanhar ativamente a celebração dos 500 anos do menino que nasceu em Vinci.

Muito grato, Leonardo, por continuar sendo uma fonte de inspiração para os novos profissionais polivalentes e transformacionais que tanto necessitamos nessa época de NeoRenascimento na vida empresarial, com novos modelos de negócios, formas inovadoras de gestão e soluções disruptivas trazidas pela proliferação de startups, que estamos tendo a angústia e a alegria de viver!

*César Souza é presidente do Grupo Empreenda, consultor e mentor de empresas e CEOs. Autor dos livros Você é do tamanho dos seus sonhos; O jeito de ser Magalu e Passaporte para o Futuro (Editora Record)