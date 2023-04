De baixo para cima, e de dentro para fora: repensando a regulação da internet no Brasil

Pedro Henrique Ramos e Marina Polli Sica. Fotos: Divulgação

A regulação da internet no Brasil voltou aos holofotes. Motivado por duas ações que discutem a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, o STF promoveu, recentemente, uma audiência pública para discutir a responsabilidade de plataformas de internet pelo conteúdo gerado pelos usuários. Defensores de sua inconstitucionalidade argumentam que o regime atual colocou a liberdade de expressão como um direito superior a outros, e que deveria haver um maior dever de cuidado das redes - conceito que está sendo bem discutido na Europa.

Muita coisa mudou nos nove anos, entre a aprovação do Marco Civil e essa audiência. Discursos de ódio e fake news sempre existiram, mas se tornaram temas mais presentes no cotidiano. Reconhecer que tempos mudaram e novas regras são necessárias para se adequar à realidade é algo inerente ao Direito.

Mas os caminhos aventados - modulações pelo Judiciário ou iniciativas lideradas de cima pra baixo pelo Executivo - não parecem ser bons sinais e revelam ao menos dois problemas maiores sobre como o pensamento regulatório brasileiro evoluiu nos últimos anos em relação à tecnologia.

O primeiro é a influência excessiva de ideias regulatórias europeias. Em uma lógica geopolítica, a União Europeia ocupa hoje uma liderança (que já foi do Brasil) na criação de leis para contrabalancear o avanço tecnológico dos EUA e da China. Um soft power é exercido de várias maneiras, desde suas universidades, publicações conduzidas por sua tecnocracia e até efeitos extraterritoriais de suas leis, como o regulamento de proteção de dados (GDPR).

Não há nada de errado em se inspirar em experiências estrangeiras. O problema é incorporá-las sem crítica, sem olhar contextos diferentes. Os transplantes regulatórios podem ser formas de opressão cultural, quando conhecimento e práticas locais são ignoradas em favor de modelos 'mais modernos'. Com isso, sociedades inteiras são privadas de suas próprias identidades.

Há bons exemplos no Marco Civil de como subvertemos essa lógica colonialista e criamos uma antropofagia própria - engolimos influências estrangeiras, incorporamos à nossa identidade e, a partir daí, desenvolvemos um pensamento jurídico brasileiro e original.

O artigo 19, por exemplo, inspirou-se na Section 230 dos EUA, mas com resultado muito diferente, privilegiando o Judiciário e reconhecendo preocupações pouco exploradas até então, como a pornografia não consentida.

Na mesma lei, importamos outra boa ideia - a neutralidade da rede, princípio gestado na academia estadunidense. A regra estabelecida no artigo 9 do Marco Civil não só foi inédita, mas conseguiu tocar em temas delicados como qualidade de serviço e zero-rating, exatamente pela importância local desses temas.

O segundo problema é a ausência de um debate aberto com a sociedade. Um dos motivos que o Marco Civil capturou bem o espírito da época foi a participação da sociedade civil em sua construção. Por exemplo, foram três consultas públicas digitais e sete audiências públicas presenciais (em quatro regiões), com mais de duas mil contribuições somente nas duas primeiras consultas.

Precisamos retomar esse espírito de participação. No Brasil, temos 165 milhões de pessoas conectadas em média 10 horas por dia - e estamos as ouvindo pouco. Ao confinar as decisões no Judiciário e Executivo, estamos tratando usuários como sujeitos passivos e alienados, em vez de considerá-los titulares de direitos, e dar-lhes espaço para exercer sua cidadania.

A modulação de regras do Marco Civil deve ser feita no espaço do Legislativo. Precisa ser discutida no Congresso, em suas diferentes comissões, e usar ferramentas participativas de inclusão da sociedade - como consultas públicas digitais, anteprojetos com redação para contribuição aberta e mais audiências públicas.

Se o Marco Civil precisa ser repensado em 2023, que seja com respeito ao processo de sua criação, ouvindo a sociedade e criando soluções locais, que podem, inclusive, reposicionar o Brasil no debate global sobre a regulação da internet como uma liderança do Sul Global. Em outras palavras: uma governança de dentro para fora e de baixo para cima.

*Pedro Henrique Ramos, advogado e professor de Direito Digital no Ibmec SP

*Marina Polli Sica, advogada e coordenadora do curso de Direito no Ibmec SP