De Concierge do PCC a Don Corleone: veja quem são os 14 denunciados por rede do tráfico com a máfia

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou 14 envolvidos na rede de tráfico internacional do Primeiro Comando da Capital (PCC) revelada na Operação Mafiusi, deflagrada pela Polícia Federal em dezembro de 2024. O grupo é acusado de organização criminosa e associação para o tráfico. É a primeira denúncia oferecida na esteira da investigação.

O juiz Nivaldo Brunoni, da 23.ª Vara Criminal Federal de Curitiba, não recebeu a denúncia, mas não foi uma decisão de mérito. Ele justificou que foi o juiz de instrução da Operação Mafiusi, por isso determinou a redistribuição dos autos, que agora estão sob apreciação da 13.ª Vara Criminal Federal de Curitiba.

Segundo o inquérito, cargas de cocaína eram enviadas à Europa principalmente por meio do Porto de Paranaguá, no Paraná. O esquema teria operado por cinco anos, entre 2019 e 2024. A denúncia narra que o grupo se associou "de forma estável, organizada com hierarquia e divisão de tarefas para a prática do delito de tráfico internacional de drogas".

Os denunciados teriam ligação com a máfia italiana ‘Ndrangheta. O MPF afirma também que eles agiram “com vontade livre e consciência da ilicitude de suas condutas” e “integraram pessoalmente, organização criminosa de caráter transnacional, que mantinha conexão com outras organizações criminosas independentes”.

“A estrutura da organização é complexa e ostenta alto poder financeiro, sobretudo em razão da recorrente utilização de celulares com SKYECC (rede de comunicação criptografada usada por máfias ao redor do mundo), expressiva movimentação de valores, pagamentos em espécie, aquisição de bens de luxo e lavagem dos ativos obtidos com o tráfico”, afirma a Procuradoria.

Ainda segundo a denúncia, as operações de lavagem de dinheiro do esquema eram feitas por meio da compra de imóveis em nome de terceiros e do agenciamento de jogadores de futebol.

Willian Barile Agati, o Concierge do PCC, é apontado como chefe do esquema denunciado. Foto: Reprodução/Estadão

O cabeça do grupo, segundo a Operação Mafiusi, era o empresário Willian Barile Agati, o Concierge do PCC, que segundo a investigação tentou despachar 554 quilos de cocaína para o Porto de Valência, na Espanha, em dezembro de 2020.

As cargas de droga foram apreendidas em dois contêineres. Agati nega os crimes e questiona a legalidade das provas obtidas pela PF. Seu advogado, Eduardo Maurício, refuta as acusações. “Willian Agati é um empresário honesto.”

Agati é apontado como o líder do esquema desmontado na Operação Mafiusi e está implicado em outras investigações por suspeita de elo com o PCC. Ele seria responsável pelo controle das remessas de drogas e pela compra de bens e imóveis para lavar o lucro do tráfico, segundo a denúncia. O empresário foi preso em janeiro.

“O vínculo entre a máfia italiana ‘Ndrangheta e os fornecedores de logística em Paranaguá-PR, com atuação em parceria com importantes personagens do PCC, denotam o tamanho da atuação de Willian Barile Agati no tráfico internacional de entorpecentes e na expressiva lavagem de capitais, utilizando prioritariamente o Porto de Paranaguá-PR para exportações, além do modal aéreo com jatos particulares em viagens internacionais”, diz um trecho da denúncia.

O empresário João Carlos Camisa Nova Júnior, o Don Corleone: amigo de Willian Agati, o Concierge do PCC. Foto: Reprodução / Estadão

O chileno Cristian Gerardo Fuenzalida Guzman foi denunciado como laranja do esquema. Segundo o MPF, ele “depositou expressivos valores” em contas bancárias ligadas a Willian Agati, mas “não possuía capacidade econômico-financeira legítima que pudesse justificar os valores transacionados”. Guzman teve a prisão preventiva decretada no inquérito e está foragido.

A denúncia foi apresentada no dia 27 de fevereiro. Além das condenações, o Ministério Público pede que a Justiça decrete a perda do patrimônio e do dinheiro dos denunciados em favor da União.

Veja a lista de denunciados e o que o MPF atribui a cada um deles:

Willian Barile Agati, apontado como chefe do esquema;

Tharek Mourad Mourad, doleiro;

Leonardo Ordonez Toro, o Panda, responsável por providenciar a retirada das cargas de cocaína que eram remetidas ao exterior;

Cristian Gerardo Fuenzalida Guzman, o Chileno, responsável por acompanhar os carregamentos e exportações de cocaína no Porto de Paranaguá e por ajudar na lavagem de dinheiro do esquema;

Marlon da Conceição Santos, atuou em conjunto com integrantes da máfia italiana e fiscalizou as remessas de cocaína;

João Carlos Camisa Nova Junior, parceiro de Willian Agati no tráfico internacional em jatos privados e na lavagem de dinheiro;

André Roberto da Silva, o Urso ou Grandão, era sócio de Camisa Nova e viaja com ele para o exterior como passageiro nos aviões particulares que transportavam cocaína;

Thiago Almeida Denz, o Comando, pilotou aviões de Camisa Nova;

Renan Machado Melo, o Falcon 2, era copiloto dos voos;

Marco Antonio Bruno da Silva teria ajudado a lavar dinheiro do esquema;

Anderson dos Santos Domingues, advogado;

Deusdete Januario Goncalves, cônsul honorário de Moçambique;

Regis Agati Carneiro;

Daniel Bosso Rodrigues.

COM A PALAVRA, O CRIMINALISTA EDUARDO MAURÍCIO, QUE DEFENDE WILLIAN BARILE AGATI

“Willian Barile Agati é um empresário idôneo e legítimo, primário e de bons antecedentes, pai de família, que atua em diversos ramos de negócios lícitos, nacionais e internacionais, sempre com ética e seguindo as Leis vigentes e os bons costumes.

Willian Agati é inocente e isso ficará provado ao final do processo. Agora a defesa vai impetrar habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça requerendo a revogação da sua prisão preventiva, que é ilegal e abusiva e lhe causa evidente constrangimento ilegal, já que se colocou à disposição da Polícia por livre e espontânea vontade, a fim de colaborar com a justiça na busca da verdade real dos fatos, por não estarem preenchidos os requisitos mínimos e por não existir justa causa para a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, importante frisar que Willian não é autor de nenhum crime. A investigação afirma ser ele autor de delitos com base em ilações sem qualquer fundamento, baseadas em conversas telefônicas no telefone criptografado SKY ECC, prova manipulada e nula de pleno direito, que fere a cadeia de custódia da prova, lei de interceptação telefônica e normas e princípios constitucionais, sendo certo que Willian nunca utilizou esse tipo de telefone.”

COM A PALAVRA, OS DEMAIS CITADOS

A reportagem busca contato com os denunciados. O espaço está aberto para manifestação (rayssa.motta@estadao.com; fausto.macedo@estadao.com; marcelo.godoy@estadao.com).