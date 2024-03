A expectativa de vida no Brasil tem aumentado progressivamente, com a evolução interrompida somente pela pandemia, nos anos de 2020 e 2021. Para se ter uma ideia, na década de 1980, a expectativa média de vida não chegava aos 70 anos. Atualmente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), está em 75,5 anos. Não por acaso, revisões previdenciárias já foram feitas nos últimos anos e tudo indica que serão novamente requeridas se o país quiser manter o equilíbrio do sistema. Por uma conjunção de fatores – dentre os quais a necessidade e o desejo de contribuir por mais tempo com a sociedade –, a longevidade é acompanhada da ampliação no tempo de trabalho e de intensificação das relações sociais dos brasileiros. Como destacou o relator do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1309642, ministro Luís Roberto Barroso, obrigar o regime de separação de bens apenas em função da idade representa um impedimento à prática de atos civis a pessoas em pelo gozo de suas faculdades mentais.

O recurso extraordinário que levou à discussão não obteve provimento do STF, sobretudo pelo fato de que um dos cônjuges já havia falecido. Contudo, o julgado trouxe luz a um relevante tema que precisa de maior reflexão da sociedade, o etarismo, que, segundo afirmou o relator, é um tipo de discriminação que deve ser combatido e que está expressamente proibido no artigo 3°, inciso IV da Constituição Federal.

O ministro Barroso fez uma alerta sobre a visão utilitarista de se limitar os direitos dos idosos para satisfazer interesses dos herdeiros. Em sua análise, a prática viola o princípio da autonomia. “Utilizar a idade como elemento de desequiparação entre as pessoas é vedado pela Constituição Federal, sendo ilegítimo, uma vez que são pessoas maiores e capazes. Considero que a interpretação que dê cogência a esse dispositivo seja inconstitucional”, declarou durante o julgamento.

O ministro relator também apresentou um histórico de mais de um século do Código Civil para mostrar que a legislação que prevê a separação compulsória de bens acompanhou o aumento da expectativa no país. Os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e a ministra Cármen Lúcia acompanharam o voto do relator.