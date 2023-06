Decisões do STF rechaçam a tentativa de criminalizar atividade política através de acordos de colaboração premiada

Angelo Ferraro e Verônica Sterman. Fotos: Divulgação

Na última semana o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), através do voto do ministro relator Edson Fachin, decidiu arquivar o Inquérito 4325, que apurava o suposto crime de organização criminosa - denunciado em depoimento através de acordo de delação premiada - que teria sido praticado pela presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada federal Gleisi Hoffmann, e pelo ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo.

O voto do relator, acompanhado de forma unânime pelos ministros e pela ministra Cármen Lúcia, se soma à decisões anteriores e a recomendação do próprio órgão acusador - a Procuradoria Geral da República (PGR), que rejeitou a denúncia também em razão das alterações legislativas promovidas pela Lei 12.850/2013 ao dispor que "a mera palavra do colaborador e os elementos de prova apresentados por eles não são suficientes para o recebimento da denúncia".

Para que possamos entender a importância do voto do ministro Edson Fachin no Inquérito 4325, estabelecendo assim uma tendência e a confirmação da tese defendida em nome dos réus, é preciso que "voltemos no tempo" e façamos aqui uma cronologia dos fatos que fizeram os julgadores, baseados em uma criteriosa avaliação dos argumentos da defesa, entenderem de forma unânime que o quê se quis fazer através deste inquérito foi a criminalização da atividade política.

O Inquérito 4325 teve origem a partir do desmembramento do Inquérito 3989, que tinha como objeto a investigação de um suposto esquema de distribuição de recursos ilícitos a agentes políticos de diversas agremiações partidárias, em especial do Partido dos Trabalhadores (PT), do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e do Partido Progressista (PP).

Após pedido da PGR, as investigações referentes aos membros do Partido Progressista prosseguiram no Inquérito 3989 e as investigações do Partido dos Trabalhadores no Inquérito 4325, agora arquivado pelo STF. Só houve o desmembramento do chamado "Inquérito mãe" pois alguns investigados não possuíam foro privilegiado, devendo ser julgados pela primeira instância, resultando assim na Ação Penal nº 1026137-89.2018.4.01.3400. Esta Ação Penal investigava atos ilícitos supostamente cometidos pelo hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ex-presidente Dilma Rousseff, os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega e o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto. A 12ª Vara do Distrito Federal julgou improcedente a ação, absolvendo os réus por entender que a denúncia apresentada era uma tentativa de criminalizar a atividade política.

Em 8 de março deste ano, a PGR apresentou manifestação nos autos do Inquérito 4325 concordando com as razões das defesas e também opinando pela rejeição da denúncia. A PGR recomendou o arquivamento uma vez que o próprio STF, ao analisar a recepção da denúncia no Inquérito 3989, no julgamento de embargos de declaração, concluiu pela "necessidade de rejeição em razão do enquadramento, pela acusação, de típicos atos da vida político-partidária como atos criminosos, além de compreender não existirem elementos de corroboração externos para as alegações trazidas em acordos de colaboração premiada".

Continua após a publicidade

Ou seja, o voto do ministro relator Edson Fachin faz evidente leitura da mudança de "avaliação" do órgão acusador, qual seja: a PGR, argumentando que: "Desse modo, embora, em regra, a absolvição em primeira instância dos demais integrantes da suposta organização criminosa não possui o condão de impactar a avaliação a ser realizada por esta Suprema Corte, é certo que, no presente caso, repercute na análise de recebimento da denúncia já que as teses de absolutórias empregadas foram encampadas pela Procuradoria-Geral da República no presente inquérito para subsidiar o pleito de rejeição da exordial acusatória".

A Corte Superior reafirma com esta decisão o respeito ao princípio da segurança jurídica e a harmonia das decisões judiciais uma vez que o próprio Poder Judiciário rechaçou ao menos por três vezes a tentativa de "capturar as relações entre partidos políticos no contexto do presidencialismo brasileiro e torná-las tão simples e diretas quanto o funcionamento de uma suposta organização criminal" - assim descrito no Acórdão do Inquérito 3989, em decisão da Segunda Turma do próprio STF.

*Angelo Ferraro é advogado e representa a deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Mestrando em Direito Público e especializado em Direito Constitucional e Empresarial, é sócio-fundador do escritório Ferraro, Rocha e Novaes Advogados

*Verônica Sterman é advogada e representa o ex-ministro do Planejamento Paulo Bernardo. Especializada em Direito Penal Econômico, é sócia-fundadora do escritório Abdalla Sterman Advogados. É assessora da 7.ª Câmara Recursal do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB Nacional