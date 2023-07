Decisões internacionais podem contribuir com o futuro da IA no Brasil

Adriana Rollo. Foto: Divulgação

A proliferação de ferramentas de Inteligência Artificial e exploração comercial desta tecnologia trouxe uma necessidade urgente, por parte dos governos ao redor do mundo, de regular seu uso, evitar abusos e estabelecer limites, seja para proteger os usuários ou para definir regras claras aos desenvolvedores. A legislação e o progresso tecnológico andam de mãos dadas, mas não no mesmo ritmo. Atualmente, o progresso tecnológico disparou na frente, e agora os governos buscam encurtar uma distância que se torna cada vez maior entre ambos os lados.

Nos últimos meses, países como Japão, Estados Unidos e até mesmo o bloco da União Europeia emitiram posicionamentos próprios sobre questões relevantes e que podem impactar em como o Brasil tratará o tema num futuro próximo.

Como um ato pioneiro na regulação mundial, o governo japonês, em junho deste ano, emitiu uma declaração definindo que o uso de conjunto de dados para o treinamento de IA não constitui violação de direitos autorais previstos na legislação nacional. Com esta decisão, o Japão traduz a corrente de pensamento de que os responsáveis pelo treinamento de máquinas podem fazer coleta de dados de modo quase irrestrito, sem levar em consideração não apenas pontos como a finalidade e método, mas também a necessidade de autorização prévia do titular destes dados, o que era antes considerado um "entrave" no processo de machine learning.

Um ponto importante de se destacar é que, de acordo com a decisão, em que pese as máquinas possam ser treinadas livremente com quaisquer obras, os respectivos autores seguem intitulados do direito de pleitear reparação caso entendam que os resultados gerados violam os seus direitos de alguma maneira. Além disso, a decisão manteve em aberto a discussão relativa aos direitos autorais aplicáveis sobre o resultado oferecido pela IA, não se posicionando a respeito de quem deverá ser considerado o autor de obra gerada por meio dessa tecnologia.

Nos Estados Unidos, o Escritório local de Direitos Autorais ("USCO"), informou que a proteção de copyright sobre a obra "Zarya of the Dawn", da autora Kristina Kashtanova, seria cancelada, tendo em vista que as ilustrações que compunham a história em quadrinhos foram desenvolvidas pelo Midjourney, uma ferramenta de IA generativa de imagens. Entendeu-se que as imagens não foram criadas por um ser humano, e por isso não fariam jus a proteção por direitos autorais. Foi também alegado que a autora não apresentou informações completas sobre a origem das imagens, e, como a decisão anterior de conceder a proteção da obra como um todo foi emitida com base em dados imprecisos, ela seria então cancelada.

Vale dizer que a legislação de coypright americana se assemelha à brasileira ao considerar que somente são passíveis de proteção por direitos autorais as obras que sejam "criações do espírito", o que torna inviável, ao menos em tese, a conferência dessa proteção a obras geradas por máquinas.

Além de toda a discussão teórica gerada por esse conceito, há também um impacto de ordem prática. Afinal, assim como a Kristina Kashtanova, cada vez mais os grandes polos de entretenimento adotam IAs generativas em seus processos criativos, a exemplo da Marvel, que criou a abertura de sua nova série, "Invasão Secreta".

Já a União Europeia aprovou em 14 de julho deste ano a primeira minuta da Lei que traz os parâmetros gerais para o uso e o desenvolvimento dessa tecnologia. Além de buscar endereçar uma preocupação do bloco com questões de segurança, transparência e combate à discriminação no uso da IA, a Lei também se debruça sobre as regras aplicáveis à IA generativa, posicionando-se de forma ligeiramente distinta do Japão.

Enquanto a declaração do governo japonês se inclina em prol da liberdade quase total no uso de obras para o treinamento de máquinas, o texto europeu determina que toda IA generativa deve obedecer atentamente a requisitos de transparência. Para isso, são mandatórios a divulgação clara de que o conteúdo foi gerado, o emprego de tecnologias capazes de evitar a criação de conteúdos ilegais e a publicação de resumos dos dados protegidos por direitos autorais utilizados.

Observando esses parâmetros mundiais, percebe-se que a regulamentação do machine learning e da IA como um todo não seguirá uma linha única, assim como se dá em relação a outros temas legislativos. Assim como ocorreu entre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o General Data Protection Regulation (GDPR), o Brasil tem se lançado na tentativa de acompanhar e se harmonizar com entendimentos do exterior no tratamento do tema.

Atualmente, está em trâmite o PL nº 2.338/2023, do Senador Rodrigo Pacheco. Já é possível notar no PL diversos conceitos e princípios da Lei europeia, especialmente no que diz respeito à categorização da IA em diferentes níveis de riscos, os quais exigem cautelas e impõem limitações diferentes entre si. A avançada tramitação do PL em questão tem levantado fervorosas discussões, em especial por parte do setor privado, que questiona a pertinência de se aplicar as mesmas métricas da União Europeia na regulamentação do tema em solo brasileiro. As diferentes realidades sociais e de mercado têm sido colocadas em voga para se argumentar que, em que pese muito possa ser aproveitado do texto de lei europeu, o endereçamento da matéria no Brasil deve atender de forma mais realista às demandas locais.

O setor privado também espera que o PL evolua para delimitar melhor o conceito de Inteligência Artificial, evitando que toda e qualquer tecnologia seja enquadrada nessa categoria, e para que as questões relativas à IA generativa sejam endereçadas de forma específica, uma vez que, diferentemente do Japão e até mesmo da Lei europeia, o texto brasileiro não aborda o tema com clareza.

O PL ainda será submetido à análise de uma comissão especial e sofrerá adaptações. De acordo com os legisladores, ele será suficientemente adaptado à realidade brasileira, bem como às demandas da sociedade e dos setores público e privado, para que o texto final seja capaz de tratar com eficiência das particularidades nacionais. Porém, é imprescindível que estas novas legislações surjam de modo a manter equilíbrio entre o progresso tecnológico e a continuidade do incentivo e respeito à criatividade, cultura e desenvolvimento intelectual.

*Flávia Ferreira, advogada, e Adriana Rollo, sócia do BZCP Advogados