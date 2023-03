Defensoria alega abordagem policial 'ilegal' e leva caso de pedreiro condenado por tráfico ao STF

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - O caso de um trabalhador da construção civil de Florianópolis condenado por tráfico de drogas foi parar nas portas do Supremo. A Defensoria Pública Federal apresentou nesta quinta-feira, 16, um recurso contra uma decisão monocrática de Edson Fachin que negou o pedido de habeas corpus em favor de Jeferson de Mello Alves. Com isso, o caso vai ser apreciado pela 2ª Turma, à qual o ministro relator pertence.

O habeas corpus está na 2ª turma do Supremo ( Foto: Gervásio Baptista/SCO/STF)

O episódio aconteceu no dia 12 de março de 2019. Uma viatura da Polícia Militar foi atingida por um pedaço de barro enquanto fazia patrulhamento no Morro da Serrinha, região que fica no bairro de Trindade. De acordo com o depoimento dos policiais, os vizinhos apontaram Jeferson como autor do arremesso, e o jovem, à época com 20 anos, teria permitido que os agentes entrassem em sua casa para uma busca.

Foram encontrados 15g de maconha, um rádio de comunicação, um rolo de filme PVC e R$ 1.117 em espécie, o que firmou o convencimento da Promotoria de que Jeferson estava envolvido com o tráfico de drogas. Ele foi condenado a 1 ano e oito meses de reclusão e perdeu em todas as instâncias - Vara Criminal, Tribunal de Justiça e STJ, chegando agora no Supremo. O rapaz, hoje com 24 anos, fez um acordo de suspensão da pena, por ser réu primário.

Documento Leia a decisão monocrática de Fachin no caso

O habeas corpus apresentado ao STF está sob relatoria do ministro Edson Fachin, que denegou-o em decisão monocrática proferida em fevereiro deste ano. "As instâncias antecedentes concluíram que, no caso dos autos, tanto havia fundadas razões, consistentes no arremesso de uma pedra contra a viatura policial", argumentou o ministro.

Outro ponto levantado na decisão é de que não caberia à Corte Constitucional nova análise da 'matéria fático-probatória'.

A linha defesa adotada pela Defensoria Pública, que o assiste desde o começo, é de que as provas foram obtidas de forma ilegal, porque Jeferson teria sido constrangido a permitir a entrada dos policiais em sua casa. Na audiência de custódia, o jovem afirmou ter levado tapas no rosto e negou ter arremessado a pedra de barro.

"Por qual razão uma pessoa que teria droga em casa atrairia, de propósito, a atenção da polícia?", argumenta o defensor público federal Gustavo Ribeiro. Ele afirma que a quantidade de droga apreendida (15g) seria apenas para consumo pessoal. De acordo com a defesa, o rádio é um instrumento de trabalho de Jeferson, que é da construção civil, e o dinheiro em espécie era o seu FGTS, cujo saque foi comprovado ainda na primeira instância.

O recurso apresentado em face da decisão de Fachin leva o caso para a 2ª Turma do Supremo, à qual o ministro pertence. Ainda não há previsão de quando será pautado.