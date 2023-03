Defensoria vai ao Supremo para fazer Congresso aprovar logo expropriação de terras com trabalho análogo à escravidão

Trabalhadores resgatados em fazendas de arroz em Uruguaiana. Foto: Polícia Federal

A Defensoria Pública da União acionou o Supremo Tribunal Federal para que o Congresso regulamente a expropriação de propriedades em que forem flagrados casos de trabalho análogo à escravidão, com destinação das terras à reforma agrária e a programas de habitação popular. A medida já é prevista na Constituição, mas sua aplicação foi adiada por falta de edição de lei específica sobre o tema.

Considerando que o tema pode demorar a ser analisado pelo Supremo, a DPU pediu uma liminar - decisão dada em casos urgentes - para que o Estado exproprie terras em que for constatada a submissão de pessoas a condição análoga à escravidão, utilizando, provisoriamente, lei que versa sobre a expropriação de terras onde há cultivo de plantas psicotrópicas.

A Defensoria argumenta ao Supremo que a aplicação da medida a propriedades em que encontrada exploração de trabalho análogo à escravidão tem caráter pedagógico, tendendo, 'pelo caráter preventivo geral, a enfraquecer o recurso à exploração indigna do trabalho pelos empregadores'. A petição foi protocolada no STF nesta sexta, 10.

A expropriação também é conhecida como desapropriação confiscatória. Nela, o dono da propriedade perde a terra ou o imóvel sem direito à indenização, por ter praticado ato ilegal.

O pedido se dá em meio a diferentes resgates de trabalhadores em situação de escravidão. No dia 22 de fevereiro, 207 trabalhadores submetidos a condições de trabalho degradantes foram resgatados em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Na sexta-feira, 10, foram resgatados 56 trabalhadores, submetidos a jornadas inclementes em duas fazendas de arroz em Uruguaiana, no interior do Rio Grande do Sul.

A DPU sustenta ainda a adoção da medida pode resultar na inclusão milhares de famílias no programa de reforma agrária. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, 60.251 trabalhadores foram encontrados em situação análoga à escravidão desde 1995 em 6.602 estabelecimentos fiscalizados no País.

"É possível estimar que a expropriação de uma fazenda de 139 mil hectares no sul do Pará - como a "Fazenda Vale do Rio Cristalino" em que cerca de seiscentos trabalhadores eram explorados em condições análogas à escravidão, conforme levantamento feito pela Comissão Pastoral da Terra e pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e encaminhado ao Ministério Público do Trabalho em 2019 -, permitiria o assentamento de cerca 1000 famílias", ressalta a DPU.