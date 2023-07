Defesa dos Mantovani decide pedir à Itália vídeo de incidentes com Alexandre no aeroporto

Andréia Mantovani e Roberto Mantovani Filho e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Fotos: Reprodução/Redes sociais e Rosinei Coutinho/SCO/STF

A defesa do casal Roberto Mantovani Filho e Andréia Munarão, investigado por hostilidades ao ministro Alexandre de Moraes, vai solicitar às autoridades italianas o vídeo do aeroporto de Roma onde ocorreu a confusão envolvendo o integrante do Supremo Tribunal Federal. O advogado Ralph Tórtima Filho, que representa o casal, já está acionando um profissional na Itália para receber as gravações em sua integralidade.

Como mostrou o Estadão, as imagens que registraram as hostilidades a Alexandre de Moraes em Roma já estão com a Adidância da Polícia Federal naquele País. A corporação aguarda o aval das autoridades italianas para poder repassar os materiais aos investigadores do caso no Brasil. Andréia e Roberto são investigados por supostos crimes de injúria, perseguição e desacato.

A PF avalia que as imagens do circuito de segurança do aeroporto possam dirimir contradições nas versões dos Mantovani e de Alexandre de Moraes.

A defesa do casal diz ainda que deve pedir outras imagens do aeroporto de Roma, de câmeras de segurança que eventualmente tenham registrado o filho dos Mantovani recorrendo a um posto policial em busca de ajuda para sanar a confusão.

Segundo Tórtima, o filho, Giovani, procurou tal posto policial inclusive para registrar uma ocorrência contra o filho do ministro Alexandre de Moreas - que teria tomado um tapa de Roberto.

Ainda de acordo com a defesa, Giovani ouviu dos policiais italianos que teria que sair da área de embarque para registrar o caso, correndo o risco de perder o voo. As autoridades teriam lhe dito que o evento podia ser relatado quando a família chegasse no Brasil, com o mesmo efeito. No entanto, os Mantovani foram recepcionados em Guarulhos pela PF, ressaltou Tórtima.

Há ainda um outro vídeo no centro do inquérito, este já de posse da PF. A gravação foi entregue pelos Mantovani e foi feita do celular de Alex Zanata Bignotto, genro de Roberto.

Segundo o advogado Ralph Tórtima Filho, o vídeo mostra o ministro chamando um de seus supostos agressores de ‘bandido’. É esse vídeo que a defesa diz que vai periciar. A estratégia é tentar esvaziar o impacto das suspeitas que cercam os Mantovani e eliminem a versão de que eles agiram com intuito ‘político’, o que manteria a investigação no Supremo Tribunal Federal.