Defesa de ex-comandante da PM do DF diz que relatório da intervenção confirma que coronel 'não foi omisso'

Fabio Augusto Vieira foi substituído por ordem de interventor federal. Foto: Divulgação/GDF

A defesa do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), coronel Fábio Augusto Vieira, vibrou nesta sexta-feira, 27, com o relatório entregue pela equipe da intervenção na segurança pública da capital federal sobre os atos golpistas na Praça dos Três Poderes.

Na avaliação dos advogados João Paulo Boaventura e Thiago Turbay, o documento demonstra 'cabalmente' que o coronel não foi omisso. "Ao contrário, revela o inequívoco esforço pessoal do então comandante-geral para impedir a depredação pública e violações contra o Estado Democrático de Direito e suas instituições", afirmam em nota.

A defesa vinha repetindo que o planejamento e o comando operacional não são atribuições diretas do comandante-geral da corporação e estão a cargo de setor específico. "Revelou-se, mediante farta documentação, a quem deverá recair a atribuição de responsabilidades, após apuração orientada pelas garantias constitucionais", dizem os advogados.

Ao apresentar o relatório mais cedo, o interventor Ricardo Cappelli disse que o então chefe da PM do Distrito Federal estava em campo e que recebeu relatos da 'preocupação com relação ao aumento de contingente' de policiais no dia dos atos golpistas. "O que me pareceu é que ele (Vieira) perdeu a capacidade de comando. Ele não tinha comando sobre quem ele deveria comandar e talvez essa tenha sido a falha mais grave dele", afirmou Cappelli.

Vieira está preso por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). A prisão preventiva foi decretada com base em 'fortes indícios' de 'conivência' com os atos golpistas em Brasília.