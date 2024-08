Mais recentemente, no julgamento de alguns recursos especiais, nos quais a Segunda Turma do STJ declarou a ilegalidade parcial do Decreto n. 7.860/2012, que dispunha sobre a fixação de preços do serviço de praticagem, o Ministro Relator dos acórdãos ampliou isoladamente a abordagem jurídica do tema, assinalando que os arts. 12 a 15 da Lei n. 9.537/97, que dispõem sobre o serviço de praticagem, estão em conformidade com os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. E ainda expôs esse entendimento nas próprias ementas dos acórdãos, o que tornou evidente o propósito de ampliar o alcance das decisões do colegiado.

Essas questões de ordem constitucional não foram nem poderiam ser objeto de recurso especial e, portanto, as extrapolações a respeito não têm força de precedentes na matéria. No mérito, são inconciliáveis com o contexto normativo da Lei 9.537/97 e com a Constituição Federal.

A garantia constitucional de acesso à profissão dependente unicamente do atendimento às qualificações profissionais estabelecidas em lei é inaplicável no serviço público. Como conceber a livre iniciativa e a livre concorrência ao serviço de praticagem, que exige aprovação em processo seletivo público e classificação dentro do número de vagas previamente fixado pela autoridade marítima, seguidas do estágio de qualificação, para acesso à profissão? Ou ainda a sujeição à escala de rodízio com vistas a garantir a disponibilidade permanente do serviço e à realização da frequência mínima de manobras estabelecida pelo Diretor de Portos e Costas?

A expressão “de natureza privada” tem inequivocamente o sentido de qualificar a praticagem como serviço privado, como se os Práticos tivessem não apenas a gestão, mas sim também a titularidade desse serviço. A Lei n. 9.537/97 transferiu aos Práticos a execução do serviço, não a sua titularidade, que, aliás, é da União, pessoa jurídica de direito público competente para sua exploração. Não se atentou para a diversidade conceitual entre titularidade e execução do serviço público.

No serviço de praticagem, em realidade, estão configurados todos os elementos característicos de um serviço público, cuja execução é delegada aos Práticos.