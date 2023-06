Fernanda Braga. Foto: Divulgação

Sem recursos financeiros, mercado consumidor ou infraestrutura comparáveis aos grandes centros urbanos como Nova Iorque, o pequeno Estado norte-americano de Delaware - sete vezes menor do que Pernambuco em área e população - precisava ser criativo para atrair negócios e contribuintes.

Contra todas as probabilidades, Delaware se tornou um dos mais influentes e importantes. Mais de um milhão de companhias estão incorporadas em Delaware. Isso significa que 66% das empresas listadas na Fortune 500 escolheram esse pequeno Estado como domicílio fiscal e jurídico, incluindo conhecidas gigantes do Vale do Silício.

Delaware tem sido capaz de atrair algumas das maiores empresas do mundo, graças à capacidade de oferecer soluções legislativas personalizadas. O atrativo é simples: um pacote institucional completo de incorporação claramente favorável a gestores e à realização de negócios.

Nota particular do sistema federativo americano, a liberdade legislativa amplia espaço para uma competição saudável entre os estados, incentivando-os a atrair cidadãos e negócios por meio de regulação, instituições e serviços públicos. Alguns estados oferecem benefícios fiscais, como isenção de impostos sobre a venda de mercadorias ou a renda, algo que o Brasil já experimentou. Mas é a flexibilidade legislativa e a oferta de serviços públicos que permite a cada estado encontrar sua própria maneira de promover o desenvolvimento econômico.

Em Delaware o Judiciário desempenha papel fundamental na atração de investimentos. É rápido, estável e deferente às decisões comerciais, pois os negócios florescem quando há previsibilidade. Não seria exagero mencionar que depois da Suprema Corte, a posição de juiz da Court of Chancery é das mais prestigiosas. O país inteiro segue as decisões proferidas pelos juízes de Delaware. Esse prestígio é resultado direto da uniformidade das Cortes e de um viés favorável às transações comerciais e à presunção de boa-fé dos gestores.

Até mesmo a ordem dos advogados de Delaware cumpre função política de relevância ao sugerir e regulamentar boas práticas comerciais e empregar um escrutínio rígido de automonitoramento. Desvios de conduta ético-profissional são notificados e punidos com rigor. A força da corporação reside em combater protecionismo corporativista.

No Brasil, o sistema federativo concede menos margem de flexibilidade e experimentação. A maior parte do poder regulatório e dos recursos financeiros concentra-se na União, embora a maioria dos serviços públicos sejam de responsabilidade estadual ou compartilhados. Essa divisão muito pouco clara das competências institucionais e dos recursos financeiros dificulta que a população compreenda as atribuições de cada gestor. Isso ficou evidente durante a pandemia. A população muitas vezes não sabe a quem cobrar pelos serviços públicos e, por consequência, politicamente, é sempre possível ao gestor mal-intencionado, empurrar a culpa para outro ente subnacional. As escolhas políticas dos eleitores ficam comprometidas sem uma percepção clara da divisão de tarefas.

Além disso, a concessão de benefícios fiscais no Brasil exige aprovação unânime de todos os estados. Embora essa condição elimine a competição predatória (a chamada guerra fiscal), também limita o poder dos estados de oferecer incentivos financeiros e usar o sistema tributário como estratégia de desenvolvimento econômico para atrair negócios. Se aprovada a reforma tributária com adoção de um imposto nacional sobre bens e serviços, a customização do arcabouço tributário para as específicas realidades estaduais ficará ainda mais restrita.

Os estados brasileiros, portanto, dispõem de menos opções na disputa pela mobilidade de pessoas, bens e negócios. Essa mobilidade é o que, em verdade, movimenta a economia. No entanto, ainda que muitos aspectos não sejam replicáveis no Brasil - por exemplo, há ramos do direito com presunção legal em favor de uma das partes, há aspectos ideológicos indesejáveis e particularidades culturais a serem levados em consideração - os estados brasileiros ainda podem se inspirar no exemplo de Delaware e investir em boas instituições e regulamentação mais simples para atrair empresas. Isso inclui a manutenção de juntas comerciais ágeis, seguras, desburocratizadas e digitalizadas, bem como secretarias de fazenda que promovam normas claras com menor custo de compliance, postura colaborativa e menos adversarial. É possível ainda simplificar documentação, registro e o acesso à incubação de negócios. Menos burocracia na circulação de bens, pessoas e serviços pode ser um atrativo e não significa, necessariamente, leniência com atividades fraudulentas. Órgãos de controle têm assim fundamental relevância, mas precisam assumir também uma visão mais econômica do direito e menos inquisitiva.

É essencial punir a corrupção, o enriquecimento ilícito, a fraude fiscal, os prejuízos ao consumidor, enfim, os desvios de conduta. Mas é também importante confiar aos gestores públicos e privados certa margem de segurança em sua atuação. Amarrar as mãos dos gestores Estaduais perpetua as desigualdades regionais e impede o desenvolvimento equilibrado do país. Asfixiar as competências regulatórias dos Estados, impedindo a saudável competição entre os entes subnacionais, impede a experimentação. Um ambiente favorável ao empreendedorismo pressupõe que gestores sejam autorizados a arriscar sem temer punição quando não há negligência ou fraude. Não há êxito sem risco e isso vale tanto no âmbito público quanto particular. Evitar o erro a qualquer custo não detém o agente mal-intencionado, mas significa renunciar ao sucesso. Apesar dos limites estruturais da divisão de poder e recursos no desenho constitucional da federação brasileira, O Estado capaz de construir um novo pacto coletivo de confiança mútua, pode forjar as condições ideais para florescerem ideias e novos negócios.

*Fernanda Braga, mestre em Direito Público pela UFPE e pela Universidade da Virgínia. Advogada. Procuradora do Estado de Pernambuco