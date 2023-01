Democracia, ditadura e terrorismo

Manoel Gonçalves Ferreira Filho. FOTO: REPRODUÇÃO/UNIREGISTRAL

A experiência de professor leva muitas vezes à constatação de que conceitos elementares não são apreendidos corretamente mesmo porque pessoas cultas e instruídas os empregam mal ou os distorcem. Faço esta observação preliminar para justificar esse texto, que não é nem pretende ser mais que uma contribuição para um dicionário do direito constitucional.

Que é democracia?

É o governo em que as autoridades mais altas na organização do Estado são eleitas pelo povo. Basta isto? Não, porque o povo pode ser iludido e eleger autoridades antidemocráticas, sendo direto, ditadores (e muitos o fazem ou se legitimas por "eleições" trucadas). Para haver democracia, como hoje ela é entendida, é preciso mais. É necessário que haja uma Constituição que defina e limite a governança. Tal limitação importa num sistema de freios e contrapesos pela divisão das funções. Exige o respeito absoluto dos direitos fundamentais do ser humano, como a liberdade, incluída a de expressão do pensamento, sendo proibida a censura. Reclama que ninguém esteja obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É a supremacia da lei, desenvolvimento e regulamentação da Constituição, mas da lei, expressão da vontade geral manifestada pelos representantes do povo livremente eleitos e não criados pelo viés de uma autoridade qualquer.Envolve ninguém ser sujeito a punições ou sanções senão em razão de lei estabelecida anteriormente e ter garantias processuais respeitadas, a primeira de que a autoridade seja imparcial e não se confunda nela o poder de acusar, julgar e aplicar a pena. Pena fixada evidentemente na lei, mesmo, sobretudo, quanto a multas e prisões. Outros traços poderiam ser acrescentados, mas o espaço jornalístico não é infinito.

Certamente, nem todos os seres humanos pensam igual e, por isso, há os que sejam contrários à democracia. Entretanto, vale citar a célebre lição de Churchill de que ela é a menos pior das formas de governo.

Que é ditadura?

Bastaria talvez apontar que é o contrário da democracia. Ela ocorre às vezes de modo evidente quando uma autoridade comanda, independentemente da Constituição e de leis, não respeitando a liberdade, censurando a expressão do pensamento, prendendo, multando, etc., como bem lhe parece. E não raro alegue fazê-lo em defesa da democracia, pois nele se encarnaria a vontade do povo, ou o bem do povo. A democracia é um "governo de leis, não de homens".

Entretanto, frequentemente a ditadura existe sem ser evidente. Ocorre, por exemplo, quando uma autoridade ultrapassa a sua competência constitucional e legal e faz o que o seu arbítrio decide em relação aos direitos fundamentais, isto quando não ousa exercer ele próprio a governança, afastando autoridades eleitas, dando ordens à administração civil e militar, com a complacência de outras autoridades: é a ousadia contando com a complacência.

Há quem aprecie a ditadura. Isto é claro, por exemplo, em doutrinas políticas largamente divulgadas e abertamente seguidas por numerosas pessoas. Um exemplo fácil e politicamente correto seria o dos partidários do nazismo e do fascismo. Entretanto, vale lembrar que um autor alemão de muito prestígio, Karl Marx, defende a implantação da "ditadura do proletariado", num famoso Manifesto. E tal ditadura permite tudo o que não pode um governante democrático. Há um exemplo histórico bem conhecido de quando um governante se chamava Stalin. É curioso que pessoas instruídas não se lembrem disto e os vejam como democratas, contra o sentido verdadeiro e secular do termo.

Claro está que numa democracia é lícito aderir a tal ideia e defender a sua adoção, mas quem o faz é ideologicamente antidemocrata. Seu trabalho não é em favor da democracia, mas contra ela. E a experiência do que se passou onde tiveram êxito o comprova. A questão se torna delicada, todavia, porque redunda na indagação se numa democracia combater ideias antidemocráticas enquanto mera expressão de pensamento, pois liberdade de expressão do pensamento é um dos mais importantes dos direitos fundamentais.

A maioria das democracias contemporâneas por acreditar na liberdade tolera esses antidemocratas que hoje "esquecem" de incluir no seu programa partidário o seu objetivo fundamental. (Até ocorre que terroristas que lutavam para implantar uma ditadura do proletariado à moda cubana se dizerem hipocritamenteterem lutado pela democracia e serem assim serem considerados por cegos, ou simpatizantes mal disfarçados.) Com efeito, se não se tolerassem grupos políticos que partilham doutrinas contrárias à democracia - sem agir antidemocraticamente procurando o poder pela "revolução" como o queria Marx - os partidos comunistas estariam proscritos em todas elas. Não querem substituir a democracia pela ditadura? Seja nazista, fascista, comunista, seja do proletariado, seja da ciência, uma ditadura não é democracia.

Volte-se, todavia, ao objetivo deste trabalho que é recordar conceitos como contribuição para em dicionário constitucional.

Que é terrorismo?

Este não é uma forma difusão de pensamento, mas de ganhar o poder a qualquer custo.

Continua após a publicidade

Usar de meios constitucionais e legais para convencer o povo de uma mudança de governo é democrático, porque está compreendido na liberdade democraticamente reconhecida e defendida de pensamento e de expressão do pensamento, com a ressalva da indagação acima. Entretanto, não o é se os meios não são democráticos, seja o terror, para alcançar um golpe de Estado, uma revolução, para a tomada do poder.

Ou seja, o terrorismo consiste no emprego de meios violentos, brutais, (de atentados, como houve no Recife há cerca de sessenta anos atrás), visando a criar no povo o medo, o pânico, a fim de que aceite uma ditadura em lugar de uma democracia que não debela o pavor que os "revolucionários" provocaram.

Isto é verdade em toda parte.

Entretanto, juridicamente falando, assim não é no direito brasileiro. Uma lei muito aplaudida quanto de sua promulgação, apontada como um passo a mais para a melhoria da qualidade da democracia, esvazia o conceito. Trata-se da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, sancionada pela "presidenta" Rousseff, cuja ementa expressamente se refere à repressão do terrorismo. Ela, depois de definir o que são atos de terrorismo no art. 2º, § 1º, seguindo aquilo que se entende normalmente por terrorismo, abre exceção no § 2º.

Leia-se:

"2º O disposto neste artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei." (Sublinhei).

Continua após a publicidade

Obviamente isto equivale a abolir o conceito de terrorismo e autoriza claramente o terrorismo para finalidades políticas. Vale tudo, portanto, na política, "visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais".

O que, no plano político, não se enquadra nesse rol?

E qual será o "movimento" que não se enquadre entre as espécies mencionadas? Um "movimento" de alienígenas?

Aliás, que é um "movimento"? O que juridicamente o caracteriza? Não sei, por isso não incluo o termo no dicionário. Veja-se um caso concreto à guisa de exemplo. A propriedade é reconhecida e garantida pela Constituição brasileira. Isto e vê no caput do art. 5º e repetido no inciso XIII desse artigo, que enuncia os direitos fundamentais. Ora, o MST se apropria contra a lei de bens imóveis, o PCC, de bens móveis alheios, onde está a diferença jurídica? Estaria no objeto dos atos ilegais?

Enfim, há uma peculiaridade própria do novo "direito" constitucional brasileiro: o vale tudo em matéria política, econômica, social, desde que seja encampada por "movimento", o que não se sabe o que é em direito.

Como este o novo "direito" não regulamentou, ainda, a elaboração dos dicionários. Dou aos termos a designação objetiva. A outros resta o encargo de ajustar o dicionário a esse (novo) "direito" constitucional brasileiro.

*Manoel Gonçalves Ferreira Filho, professor emérito de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP