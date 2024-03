Os sinais de crise na democracia não existem apenas no Brasil. Há uma preocupação com esse tema e várias universidades realizam debates sobre o “O Declínio das Democracias no Mundo”. O Instituto independente V-DEM, sediado no Departamento de Ciência Política da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, é uma instituição, que estuda e analisa a democracia no global.

PUBLICIDADE Vejamos algumas observações desse Instituto de credibilidade mundial. O nível de democracia desfrutado pela pessoa média no mundo caiu para os níveis de 1985. Pelas médias dos países, remonta a 1998. O relatório aponta o enfraquecimento e a redução da democracia, em todas as regiões. O autoritarismo está em marcha em 42 países, onde vivem 2,8 bilhões de pessoas, ou 35% da população mundial. A Índia, com 18% da população mundial, representa cerca de metade da população, que vive em países autoritários. A democratização está ocorrendo em 18 países, abrigando apenas 400 milhões de pessoas, ou seja, 5% da população mundial. O Brasil representa mais da metade, com seus 216 milhões de habitantes. Quarenta e dois países caminham para o autoritarismo. Vinte e oito desses países eram democracias, no início do episódio. Desses 28, apenas cerca de metade, ou 15, permanecem na democracia. A democratização está ocorrendo em 18 países, abrigando apenas 400 milhões de pessoas, ou seja 5% da população mundial. O mundo está quase igualmente dividido entre 91 democracias e 88 autocracias. Mas 71% da população mundial – 5,7 bilhões de pessoas – vivem em autocracias –, um aumento em relação aos 48% de dez anos atrás. As autocracias eleitorais têm, de longe, o maior número de pessoas – 44% da população mundial, ou seja 3,5 bilhões de pessoas. Israel sai da categoria de democracia liberal pela primeira vez em mais de 50 anos. Liberdade de expressão e eleições deterioram-se no país.

A liberdade de expressão continua a ser o componente mais afetado da democracia e está piorando em 35 países. Eleições limpas são agora a segunda preocupação em 23 países e melhorando em 12. A liberdade de associação é o terceiro componente mais afetado. Vinte países estão restringindo esse direito.

Caiu o nível de democracia desfrutado pela pessoa média no mundo. A liberdade democrática enfrentou seu 18º ano consecutivo de declínio, por eleições fraudadas e conflitos armados intensos. A democracia prevalece na Europa Ocidental e América do Norte, bem como partes do Leste Asiático e do Pacífico e na América do Sul. Países mais autocráticos estão concentrados na América Central, Ásia Oriental, Ásia Central e do Sul, Oriente Médio e Norte da África e África Subsaariana.

Neste quadro cinzento, o Brasil é exceção. Em 2017, apenas 8% dos brasileiros aprovavam a democracia representativa. Agora, segundo pesquisa Datafolha recente, 74% dos brasileiros acreditam que a democracia é sempre a melhor forma de governo. Hosana!