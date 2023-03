Dentista do Itaim acusada de assédio sexual e moral vira caso de polícia

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - A Polícia Civil de São Paulo abriu inquérito para investigar denúncias que atribuem assédio sexual e moral à dentista Elaine Larissa Silva Barreira Bressan, proprietária da Hiss Clinical, no Itaim, zona Sul da capital paulista. O Ministério Público do Trabalho e o Conselho Regional de Odontologia também investigam o caso revelado pela reportagem do Fantástico, da TV Globo. Larissa é acusada por ao menos 11 funcionários.

Elaine Larissa Silva Barreira Bressan, que se apresenta apenas como Larissa Bressan, é cirurgiã-dentista há cerca de doze anos (Fotos: Reprodução/Linkedin/@larissabressan e Divulgação/Hiss Clinical)

Eles relatam que a dentista tinha por hábito se despir e exibir suas partes íntimas Eles também afirmam que Larissa os humilhava na rotina de trabalho. Ela negou as acusações e, diante da repercussão do caso, apagou as redes sociais. O site da clínica também está fora do ar.

A clínica fica na avenida Juscelino Kubistcheck, em um prédio comercial cujos alugueis de sala custam a partir de R$ 9.500. A Hiss Clinical, local onde teriam ocorrido o assédio, oferece tanto serviços odontológicos quanto estéticos e mantém até um 'cantinho instagramável' (local propício para fotos), segundo os funcionários.

A clínica, com sede no Itam Bibi, possui um 'cantinho instagramável' (Foto: Divulgação/Hiss Clinical)Há duas ações reclamatórias trabalhistas contra a clínica, na 55ª e na 85ª Varas do Trabalho de São Paulo. Os dois casos estão em segredo de Justiça. Essas ações têm por objeto direitos que ex-funcionários alegam que foram violados.

Paralelo a isso, Larissa e a Hiss Clinical são investigados pelo Ministério Público do Trabalho, em procedimento sigiloso também instaurado esta semana. Essa apuração pode levar a medidas e sanções mais amplas, diferentes das ações individuais dos funcionários.

No prédio comercial em que está a clínica, alugueis custam a partir de R$ 9,5 mil ( Foto: Divulgação/Hiss Clinical)

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo afirmou ao Estadão que 'procederá a devida e regular apuração do caso para a eventual adoção das medidas cabíveis, observado sempre o direito ao contraditório, à ampla defesa dos envolvidos e ao sigilo das informações nos termos da lei'.

COM A PALAVRA, A DENTISTA LARISSA BRESSAN

A reportagem tenta contato com a dentista Elaine Larissa Silva Barreira Bressan. O espaço está aberto para manifestação. (isabella.panho@estadao.com)