Desafios nacionais e o marco legislativo de inteligência artificial

Está em discussão no Congresso o Projeto de Lei nº 2.338, de 2023, que disciplina o desenvolvimento e uso da inteligência artificial no país. Para tanto, foi criada no Senado uma comissão sobre inteligência artificial, com espaço para os diversos setores exporem suas preocupações. Em que pese o louvável esforço dos juristas reunidos em comissão para a elaboração desse projeto, ainda não chegamos a um consenso quanto ao melhor para o interesse nacional.

Crisleine Yamaji Foto: Divulgação

Chama a atenção a necessidade de alinhamento com as previsões constitucionais em prol do desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação: o projeto deveria prezar pela promoção e incentivo do desenvolvimento tecnológico, da pesquisa, da capacitação e da inovação, tendo como fundamentos o estímulo às empresas para o investimento em pesquisas, a criação de tecnologias adequadas e responsáveis, a cooperação público-privada e, a autonomia tecnológica nacional.

Ainda, a necessidade de alinhamento com a estratégia brasileira de inteligência artificial (EBIA), por sua vez, adequada às diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE): o projeto deveria dar mais peso aos objetivos do EBIA, entre os quais, a observância dos princípios éticos para uso responsável da inteligência artificial, a promoção de investimentos em pesquisas, a remoção de barreiras à inovação, a capacitação de profissionais, o estímulo ao desenvolvimento e uso da inteligência artificial brasileira no cenário internacional e a sustentação do ambiente de cooperação público-privada.

O desenvolvimento tecnológico é elemento central para superação das nossas desigualdades; sua priorização deve produzir aumento da competitividade, eficiência e redução dos custos produtivos para melhor endereçamento de problemas econômicos e sociais concretos do nosso país.

Esse marco legislativo da inteligência artificial deve ter uma moldura normativa adequada de princípios e salvaguardas de direitos fundamentais, especialmente quando houver risco à vida, à integridade física, à dignidade – caso de riscos inaceitáveis e inegociáveis. De todo modo, enrijecer a legislação com uma série excessiva de prescrições de condutas, pesadas obrigações e responsabilizações, procedimentos onerosos de governança, leituras de riscos inadequadas e pouco compreensivas das especificidades, variedades e das complexidades da tecnologia e inteligência artificial e submissão das principais atividades produtivas nacionais à esfera de riscos altos, não parecer ser o melhor caminho. Desconsidera a necessidade dos alinhamentos acima e faz pressupor que a inteligência artificial é um mal para o país.

Em tudo isso, devemos superar importações de modelos normativos europeus, pois são inúmeras as particularidades nacionais que devem ser sopesadas, a escassez de recursos para investimentos, os atrasos na capacitação técnica, na pesquisa e na produção tecnológica e a falta de um ambiente propício à colaboração público-privada para viabilizar a inovação.

Continua após a publicidade

Somam-se também as sobreposições e os conflitos normativos que esse projeto pode gerar, seja com normas setoriais, seja com normas gerais específicas (ex. consumeristas e de proteção de dados pessoais). E parece desafiador considerar uma nova autoridade para regular a tecnologia - inteligência artificial; melhor seria ter um órgão focado na colaboração das diversas autoridades nacionais, elas próprias reguladoras e fiscalizadoras.

A consolidação desse cenário pode prejudicar ainda mais nosso país, já marcado por atraso, submissão e subdesenvolvimento, gerando insegurança aos setores produtivos, afastando investimentos, estrangulando iniciativas e acabando com incentivos para qualquer assunção de riscos na produção e no uso da inteligência artificial. Precisamos, portanto, refletir melhor sobre os desafios nacionais de modo a nortear nosso marco legislativo de inteligência artificial.

*Crisleine Yamaji, advogada e professora no curso de Direito do Ibmec SP