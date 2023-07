Desaniversário

Fernando Goldsztein. Foto: ARQUIVO PESSOAL

Finalmente foi divulgado o censo brasileiro. Dentre todas as informações contidas no documento, destaco o envelhecimento da nossa população. A taxa de fecundidade está cada vez menor, ou seja, a média de filhos por casal vem diminuindo gradativamente. Hoje, muitos casais decidem ter apenas um filho ou até filho nenhum. Este fenômeno se acentuou nos últimos vinte anos. Além disso, graças à medicina e aos maiores cuidados com a saúde, a longevidade média da população está aumentando. Portanto, o nosso gráfico etário já não é representado pela tradicional pirâmide, com uma base grande (de jovens) e um cume pequeno (de idosos). Estamos caminhando, a passos largos, para o formato de casquinha de sorvete, que deve consolidar-se ao longo das próximas décadas.

Na medida que as populações dos países vão ficando mais velhas, é importante que os governos desenhem politicas públicas destinadas aos idosos, incluindo as questões de emprego, assistência médica, infraestrutura e proteção social, entre outras.

Países historicamente jovens como o Brasil terão que se habituar com a ideia de haver mais e mais pessoas maduras acessando o mercado de trabalho. Ao contrário dos países desenvolvidos, aqui ainda temos preconceito com os mais experientes. Prova disso é a dificuldade de um profissional de 40+ conseguir emprego.

Um exemplo marcante deste preconceito é a placa que caracteriza a vaga do idoso nos estacionamentos. O pictograma de um homem curvado com uma bengala na mão é um acinte! Tenho um amigo de 59 anos que disse outro dia que no ano que vem, ao completar 60 anos, vai usar as vagas no parque destinadas aos idosos quando for praticar as suas corridas de 10km... Antes de mais nada esclareço que não sou contra o Estatuto do Idoso, apenas acredito que para algumas questões como vagas ou filas preferenciais, 60 anos me parece um limite muito baixo. Deveria valer a condição física da pessoa (independente da idade) e não apenas a sua idade cronológica.

A boa notícia é que descobri que já existe uma lei, promulgada no final de 2022, que exigirá a troca do velhinho curvado de bengala para a figura de um homem ereto com os dizeres 60+. Seria sinal dos novos tempos? Os governantes finalmente perceberam que a nossa população está envelhecendo e que pessoas de 60+ estão cada vez mais ativas? Esperemos que sim.

Outra opção seria mudar para a Coreia do Sul. Lá as pessoas tem resolvido o problema de outra maneira. Na semana passada elas ficaram mais jovens, isto mesmo, fizeram desaniversário. Sim, até então boa parte do país adotava a "Idade Coreana" em que os bebês são considerados com um ano ao nascer e, na sua primeira virada de ano, independente do mês do nascimento, passam a ter dois anos de idade. Este sistema confuso foi agora abolido e resultará na adoção do sistema internacional. A consequência será a redução da idade dos coreanos de 1 a 2 anos, dependendo do mês em que nasceram.

Bem, como dito no inicio deste texto, nossa população está envelhecendo e não teremos o desaniversário coreano para nos ajudar. Portanto, é melhor nos acostumarmos com a idéia de termos cada vez mais colegas de trabalho grisalhos. Eles poderão não subir tão rápido as escadarias do escritório mas, certamente, terão muito a nos ensinar em como subir de forma mais eficiente as escadarias da vida.

*Fernando Goldsztein, empresário e fundador do The Medulloblastoma Initiative