A Lei nº 14.365, de 23 de agosto de 2022, inseriu no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94) o artigo 24-A, que possibilita, à pessoa que tiver a totalidade de seus bens bloqueados judicialmente, o levantamento de parte deles para o pagamento de honorários advocatícios e o reembolso de despesas da Defesa.

Mais precisamente, dispõe o referido preceito legal[3] que, na hipótese de bloqueio universal do patrimônio do cliente por decisão judicial, “garantir-se-á ao advogado a liberação de até 20% (vinte por cento) dos bens bloqueados para fins de recebimento de honorários e reembolso de gastos com a defesa”, conquanto a causa não se relacione a crime previsto na Lei de Drogas[4] e não haja vinculação do patrimônio bloqueado ao tráfico ilícito de entorpecentes ou à exploração do trabalho escravo, nos termos do § único do artigo 243 da Constituição Federal[5].

Essa alteração legislativa, nada obstante inserida no Estatuto dos Advogados do Brasil, não buscou o favorecimento a determinada classe profissional, mas teve por escopo prestigiar o Direito de Defesa, na medida em que assegura à parte uma maior liberdade na escolha do defensor, proporcionando-lhe a tranquilidade de saber-se representado por pessoa de sua confiança.

Isto porque, uma vez bloqueada a integralidade do patrimônio do investigado, este só podia recorrer aos serviços prestados pela Defensoria Pública ou por algum advogado inscrito no convênio de assistência judiciária, uma vez que o bloqueio universal impede até o pagamento das contas mais básicas e necessárias à subsistência do investigado.