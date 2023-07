Desconhecimento da lei por policiais é motor da impunidade

Jacqueline Valles. Foto: Divulgação

Poucas coisas são mais frustrantes para um policial quanto prender um criminoso em flagrante e vê-lo solto dias depois por falta de provas. Na maior parte das vezes essa libertação não decorre de uma injustiça do Judiciário, mas sim do uso de provas obtidas fora da lei. O combate ao crime não pode ser feito de qualquer jeito. Ele também tem leis e regras, estabelecidas no Código de Processo Penal (CPP).

Mas o desconhecimento da lei faz com que muitos policiais 'contaminem' o local do crime ou obtenham provas que, embora atestem o cometimento do crime, não poderão ser usadas no processo.

Uma das ações que mais provocam solturas de criminosos por ilegalidade na obtenção de provas é a invasão de residências sem a chamada "fundada razão". O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a polícia só pode entrar na casa de algum suspeito sem mandado judicial se já houver uma investigação prévia e comprovável sobre a pessoa, além de elementos que permitam concluir sem equívoco que o crime está ocorrendo naquele momento. Apenas uma denúncia anônima não é suficiente para autorizar a polícia a invadir uma residência, por exemplo, embora isso aconteça com frequência. Provas coletadas em uma invasão não autorizada são consideradas ilegais.

Provas colhidas no celular de suspeitos sem consentimento expresso também costumam ser anuladas em juízo. O mesmo acontece quando o policial força o suspeito a prestar depoimento no local dos fatos e não diante de uma autoridade judicial. Essa é uma prática que se tornou ainda mais comum com o amplo acesso à tecnologia. Muitos policiais gravam depoimentos no local de crime para apresentar na polícia como prova, mas o Código do Processo Penal é claro: ao ser detido, um suspeito deve ser levado para uma autoridade de Polícia Judiciária, a quem cabe colher o depoimento e decidir sobre a prisão ou liberação do suspeito.

Um treinamento mais aprofundado sobre a legislação e a atualização profissional constantes podem resolver essa questão e trazer uma grande contribuição para a Justiça e a segurança pública. As câmeras nos uniformes também ajudam a comprovar como a polícia agiu durante uma abordagem. Esses registros podem, por exemplo, comprovar que um suspeito deu seu consentimento para entrar em uma residência ou para acessar o seu telefone celular, validando provas importantes para o processo criminal.

Quando a coleta de provas é malfeita ou feita fora da lei, todo o processo penal fica comprometido. É extremamente comum que o caso nem chegue a julgamento do mérito porque, no meio do caminho, a Justiça detecta essas falhas processuais. Quando o Estado investe contra um cidadão, é um aparato gigantesco contra uma única pessoa. O Código de Processo Penal está aí para coibir injustiças, mas enquanto ele não for de amplo conhecimento de todos os agentes da lei, continuará provocando efeito contrário, que é a libertação de criminosos e a prisão de inocentes.

*Jacqueline é jurista, sócia do escritório Valles e Valles, professora universitária e membro da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abacrim)