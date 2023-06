Desculpem o transtorno

Foto: Almir Padial

Quem tirou a foto foi o Almir. Ele detestou o aviso: "DESCULPEM-NOS PELO TRANSTORNO MAS NÃO SE PREOCUPEM, AQUI NÃO VAI SER UM BAR."

Detalhe: BAR, em vermelho.

Almir está chateado porque adora bar.

"Ali na esquina, pertinho de casa, seria ótimo." Lamenta.

Não sou tão apaixonado, mas alguns bares são como amigos, a gente quer sempre por perto. O dia em que conheci o primeiro bar em São Paulo é inesquecível.

A esquina já era verso e música. Sampa, porém, se mostrava terra estrangeira. Meu amigo Sergio e eu nem sabíamos como tínhamos parado ali, no cruzamento histórico da cidade e da MPB. Ipiranga com São João. Que orgulho.

Continua após a publicidade

Em 1988, a hiperinflação assustava. O comércio rejeitava o cartão de crédito. Pagamento só à vista, no cheque ou dinheiro.

O que tínhamos era o cartão e, aliviados, vimos na parede de mármore a placa dourada a informar: ali o dinheiro de plástico era bem-vindo.

O primeiro chopp paulistano teve bater de copos, estalar de línguas e alegria de dois jovens forasteiros.

Empolgado, Sergio sugeriu novos brindes. Vieram infinitas tulipas e croquetes.

Sergio, o Sergio F.C., não imaginava que a partir daquela tarde de inverno, São Paulo seria a sua cidade. A dele, a minha, a de nossas famílias.

O bar e a esquina permanecem vivos como a nossa amizade; resistentes como o velho centro.

Nem todos os botecos têm raízes tão firmes.

Continua após a publicidade

Quem diria que as portas de madeira de lei do Supremo iam fechar pra sempre? Bem ali, numa outra esquina de respeito, da Consolação com a Oscar Freire. O local não só fechou como foi derrubado a golpes inapeláveis de marreta e escavadeira.

Onde hoje se vende sandálias e bolsas, brilhava um dos melhores bares e restaurantes do Brasil. A feijoada do sábado era suprema. Os shows no palco do subsolo, divinos. Que vazio.

Parreirinha, Bar do Davi, padaria Sensação, Bartolo, por que sumiram?

Voltemos à foto. Será que o dono do sobrado confundiu bar com um encontro de bêbados arruaceiros e quer acalmar a vizinhança?

Na minha rua, um bar vizinho atende de segunda a domingo e durante 24 horas.

Ali mata-se a fome, acalma-se a sede. Vizinhos se encontram, conversam. Camelô troca dinheiro, policial lancha, babá com o bebê compra cigarro. O bairro conversa e o solitário vibra diante da TV sem som.

Noite dessas chega novidade. Dez homens e mulheres e seus instrumentos embalam uma roda de samba e chorinho. Será a música alta que assusta os vizinhos do Almir?

Continua após a publicidade

Pois aqui é antídoto pra dias ensurdecedores. Sofremos com a britadeira do prédio em construção, com a zoeira da máquina que esguicha água nas calçadas, com a impaciência das buzinas.

A gente acha normal, não é, não devia ser.

É noite de sábado, a balbúrdia está de folga. Da calçada sobem Pixinguinha, Clara, Paulinho. Agora é a música de Dona Ivone Lara que visita nossa sala.

Sylvia me chama e descemos para viver a alegria de ser vizinhos de um bar. Um bar feliz, como deviam ser todos os bares do mundo.

*Luis Cosme Pinto é autor do livro de crônicas Birinaites, Catiripapos e Borogodó, da editora Kotter