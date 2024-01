Desde o Império, São Paulo já teve 58 prefeitos; confira a lista

Desde o Império, São Paulo já teve 58 prefeitos. Eles chegaram ao poder por eleição direta ou indireta, por nomeação ou por terem assumido o posto após renúncia ou impedimento do titular - vice-prefeitos e presidentes da Câmara Municipal. Em 2024, quando completa 470 anos neste 25 de janeiro, a capital paulista voltará às urnas para eleger um novo chefe do Executivo.

Antonio Prado: primeiro prefeito do período republicano e o que ocupou o cargo por mais tempo: 12 anos Foto: Acervo Estadão

As informações foram divulgadas nesta quarta, 24, pela Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Regional Eleitoral do Estado.

Leia também São Paulo 470 anos, uma aniversariante em constante renovação

O cargo de prefeito foi criado por uma lei provincial, em abril de 1835. No mesmo ano, o primeiro prefeito da cidade, Luís Antônio de Sousa Barros, tomou posse, indicado pelo presidente da província (governador).

Na República Velha, o primeiro prefeito escolhido pelo voto popular foi Antônio Prado, eleito para o período entre 1908 e 1910.

Washington Luís foi prefeito de 15/1/1914 a 15/8/1919 Foto: Reprodução

A Justiça Eleitoral só viria a ser criada quase um século depois da criação do cargo, em 1932. Desde então, a Justiça Eleitoral já organizou 27 eleições municipais. Agora, se prepara para organizar a 28° eleição municipal na maior cidade do País.

Publicidade

Confira uma cronologia das eleições.

Prestes Maia foi prefeito de 1938 até 1945 Foto: Acervo/Estadão

A maior eleição municipal do Brasil

O TRE destaca que os 5.568 municípios brasileiros vão votar em 6 de outubro para eleger novos prefeitos. A capital paulista é o maior eleitorado entre eles, com mais de 9 milhões de eleitoras e eleitores - divididos entre as 57 zonas eleitorais da cidade, com mais de 2 mil locais de votação e de 26 mil seções eleitorais.

A então prefeita Luiza Erundina, em 1991, com d. Paulo Evaristo Arns. Ela foi a primeira mulher a assumir o comando da cidade de São Paulo Foto: Julio Alcântara/Estadão

As eleitoras aptas são 5,04 milhões, ou seja, as mulheres representam 54,09% do eleitorado, enquanto os homens são 4,27 milhões (45,83 %).

A faixa etária com maior número de eleitoras e eleitores é aquela entre 45 e 59 anos, com mais de 2,38 milhões.

Publicidade

Bruno Covas, do PSDB, foi reeleito prefeito de São Paulo em 2020; ele morreu em maio de 2021 Foto: Alex Silva/Estadão

Os jovens até 24 anos totalizam 1,03 milhão, dentre eles os menores de 18 anos, para quem o voto é facultativo — são 38,6 mil. Já entre os mais idosos, os inscritos com idade entre 60 e 69 anos são 1,15 milhão, e aqueles com 70 ou mais, que também não são obrigados a votar, são 1,06 milhão de aptos.

Números do eleitorado paulista Foto: Reprodução/TRE-SP

Conheça os números do eleitorado paulista.

PUBLICIDADE Fechamento do cadastro eleitoral O TRE informa que em ano de eleições, o cadastro eleitoral fica fechado nos 150 dias anteriores à data do pleito. Em 2024, a data limite para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor é 8 de maio. As solicitações dos serviços eleitorais podem ser feitas on-line, por meio do autoatendimento eleitoral. Para a emissão do primeiro título é necessária a coleta biométrica em atendimento presencial, que deve ser previamente agendada.