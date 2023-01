Desembargador cassa decisão que autorizou transferência de 'Minotauro' para presídio de São Paulo

Apontado como liderança do PCC, 'Minotauro' foi preso em 2019.

O desembargador Francisco Bruno, presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, cassou a decisão que autorizou a transferência de Sérgio de Arruda Quintiliano Neto, o Minotauro, um dos líderes do PCC, para um presídio paulista. Ele está preso desde fevereiro de 2019 em uma penitenciária federal de segurança máxima em Brasília.

A decisão provisória nesta sexta-feira, 16, atendeu a um pedido do procurador-geral de Justiça de São Paulo Mario Sarrubbo. O chefe do Ministério Público do Estado argumentou que a transferência traria 'altíssimo risco' de fuga ou resgate. "'Minotauro' é um dos mais perigosos criminosos em custódia do Estado brasileiro no presente momento", escreveu.

O procurador-geral de Justiça de São Paulo Mário Sarrubbo pediu anulação de decisão que autorizou transferência.

O procurador-geral disse que, mesmo preso, Minotauro continua operando rotas de tráfico de armas e drogas na fronteira com o Paraguai por meio de familiares. A manifestação também expõe o envolvimento do traficante em planos de fuga e tentativas de 'comprar' transferências para outros Estados.

"A relevante atuação do sentenciado em organização criminosa, com envolvimento em crimes violentos, tratando-se, ainda, de preso que possuía ascendência dentro do grupo criminoso, a implicar alto risco de fuga ou resgate, com a consequente desestabilização do Sistema Penitenciário Estadual. Foram esses, aliás, os motivos pelos quais o juízo, ao longo dos últimos quatro anos, indeferiu sucessivos pedidos da defesa para que o sentenciado retornasse ao sistema prisional do Estado de São Paulo", diz outro trecho do pedido do Ministério Público.

O desembargador considerou o 'grande poderio financeiro e bélico' do PCC e o 'grau de infiltração' da organização no cenário internacional. Ele também disse que os fundamentos que autorizaram a prisão em uma penitenciária federal seguem válidos. "De rigor a cassação da decisão", concluiu.

A transferência havia sido autorizada pela 4.ª Vara Criminal da Comarca de Bauru. A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo também foi contra o retorno do traficante. O governo disse que Minotauro tem 'capacidade para desestabilizar o sistema penitenciário paulista' e que sua vinda poderia 'desencadear novas ações criminosas'.