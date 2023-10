Desembargador corta palavra de advogado e afirma: ‘antes a democracia daqui do que a do Hamas’

O desembargador Georgenor de Sousa Franco Filho, presidente da 4.ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8.ª Região, no Pará, viralizou com mais uma fala polêmica nesta semana.

Depois de entrar na mira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por se recusar a adiar a audiência de uma advogada grávida que poderia ter o parto no dia da sessão, com a justificativa de que ‘gravidez não é doença’, o magistrado fez referência aos terroristas do Hamas ao cortar a fala de um advogado.

Georgenor de Sousa Franco Filho é desembargador do Tribunal Regional Federal do Trabalho da 8.ª Região. Foto: Divulgação/TRT8

O desembargador perguntou ao advogado se ele gostaria de se manifestar sobre a decisão do tribunal. Antes de ouvir a resposta, Georgenor o interrompe: “Não quer se manifestar, tá bem. Assim se decide. Agora não vai se manifestar.”

O magistrado emenda enquanto o advogado deixa a tribuna: “Democracia faz parte. Antes a democracia daqui do que a do Hamas, mas se quiser a gente adota a do Hamas também”.

O caso aconteceu na sessão da última terça, 10, e rendeu críticas nas redes sociais. Assista:

Georgenor já se desculpou pela fala sobre gravidez. O CNJ abriu uma reclamação disciplinar sobre o caso. Em nota publicada no site do TRT8, o magistrado reconheceu que a manifestação foi ‘profundamente indelicada e infeliz’.

“Em mais de quarenta anos de magistratura e com a dedicação de outros mais de quarenta anos também ao magistério superior, impossível não cometer erros, mas imprescindível reconhecê-los para podermos seguir a eterna estrada do aprendizado”, diz o texto.

COM A PALAVRA, O DESEMBARGADOR

A reportagem do Estadão entrou em contato com assessoria de imprensa do tribunal em busca de um posicionamento do desembargador e aguarda resposta. O espaço está aberto para manifestação.