Conheça o desembargador federal e seu filho advogado que a PF põe sob suspeita de venda de sentenças para o tráfico

Desembargador Cândido Ribeiro, do TRF-1, investigado na Operação Habeas Pater; montante apreendido durante buscas realizadas pela PF nesta terça-feira, 14. A corporação não informou em qual endereço o valor foi encontrado. Fotos: TRF-1 e Polícia Federal

Pai e filho, o desembargador federal Cândido Artur Medeiros Ribeiro Filho e o advogado Ravik de Barros Bello Ribeiro, são os principais investigados do inquérito que culminou na Operação 'Habeas Pater', aberta pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira, 14. Os investigadores suspeitam que o magistrado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e seu filho teiam ligação com suposta venda de sentenças para investigados por tráfico de drogas.

Cândido Ribeiro foi alçado ao TRF-1 em 1996, após ser indicado em lista tríplice 'por merecimento', registra o site da Corte regional. Antes de ingressar na magistratura, atuou como advogado e também no Ministério Público do Maranhão. Em 1988, passou a titular da 2ª Vara da Justiça Federal do Maranhão, onde permaneceu até 1996.

Ravik de Barros Bello Ribeiro fundou seu escritório em fevereiro de 2012 e tem inscrição ativa nas seccionais do Distrito Federal, Rio de Janeiro e Maranhão. O criminalista já foi servidor do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Instituto Nacional do Seguro Social. Além disso, atuou como assistente parlamentar no Senado.

Cândido e Ravik são os principais investigados da operação aberta por ordem do Superior Tribunal de Justiça. A Corte expediu 17 mandados de busca e apreensão - nove em Brasília, sete em Belo Horizonte e um em São Luis. Também proibiu o acesso dos investigados a 'determinados locais', assim como o contato entre eles.

O desembargador e o advogado teriam suposta relação com uma quadrilha especializada em tráfico de drogas que foi alvo, também nesta terça-feira, da Operação Flight Level 2. A primeira fase da ofensiva mirou suposto esquema de transporte de drogas em aviões privados.

Agora, os investigadores dizem que os envolvidos na etapa inicial da operação seriam uma 'célula de uma organização criminosa maior voltada ao tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e crimes financeiros'.