Despejo extrajudicial no Brasil: a Lei do Inquilinato e o Projeto de Lei nº 3.999/2020

O despejo é um instituto jurídico regulado pela Lei do Inquilinato[1], que estabelece as normas para a locação de imóveis urbanos no Brasil.

De acordo com a referida Lei, a ação judicial cabível quando o locador deseja reaver o seu imóvel, em qualquer que seja o caso, é a de despejo. O artigo 59, por sua vez, estabelece o rito que a ação deverá seguir, e as condições que devem ser cumpridas para que haja a concessão de uma tutela antecipada.

No caso do despejo por falta de pagamento, o procedimento é objetivo e o juiz deve ter uma atuação restrita. Após analisar o contexto fático, se o juiz identificar o inadimplemento do aluguel, a inexistência de garantias contratuais pré-estabelecidas e do depósito de caução correspondente a três aluguéis, o pedido de despejo deverá ser concedido.

Apesar do procedimento aparentemente simples, a ação de despejo pode enfrentar adversidades no seu trâmite, tais como a demora na tramitação dos casos, que pode ser atribuída ao excesso de demandas submetidas ao crivo do poder judiciário[2], ou ao próprio rito processual, dentre outras.

Além disso, a ação de despejo pode ter um custo elevado quando consideramos que, para a concessão de uma tutela antecipada, exige-se o pagamento de uma caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

É nesse contexto que surge o Projeto de Lei nº 3.999/2020, em tramitação na Câmara dos Deputados, que tem como objetivo desburocratizar o instituto do despejo e, consequentemente, reduzir a quantidade de ações judiciais dessa natureza.

O projeto prevê a possibilidade de o despejo acontecer de forma extrajudicial, ou seja, com mínima intervenção de um juiz, observado o seguinte procedimento:

1. Ata notarial: o locador requererá ao Tabelião do Ofício de Notas situado na comarca do imóvel locado que lavre ata notarial, na qual deverá constar cada fase do procedimento;

2. Notificação prévia: o locador promoverá a notificação do locatário para purgar a mora no prazo de 30 dias corridos, sob pena de desocupação compulsória, ou para desocupar voluntariamente o imóvel, igualmente, no prazo de 30 dias corridos;

3. Entrega das chaves: o locatário, no prazo concedido na notificação, poderá desocupar o imóvel, comunicando tal escolha ao Tabelião do Ofício de Notas, com a entrega das chaves mediante recibo na sede da serventia, ou purgar a mora, sempre depositando os valores integrais na conta indicada pelo locador;

4. Encerramento da Ata: se encerrada a ata notarial pelo Tabelião, após o transcurso dos prazos legais, constando a ausência de purga da mora ou a discordância do locador quanto ao depósito por parte do locatário, o locador poderá requerer ao juiz competente o despejo compulsório do locatário;

5. Despejo Compulsório: caso o procedimento anterior não tenha sido exitoso, o locador poderá requerer ao juiz competente o despejo compulsório do locatário, devendo o juiz determinar o despejo imediato, caso o imóvel esteja desocupado, ou no prazo de 15 dias, caso o imóvel ainda esteja ocupado.

Ao que parece, o Projeto de Lei, tal como está, só trará benefícios nos casos em que o locatário decida purgar a mora ou desocupar voluntariamente o imóvel. Em outras palavras, o procedimento de despejo extrajudicial não permite que Tabeliães determinem a rescisão do contrato de locação e o despejo compulsório do locatário devedor, com consequente expedição de mandado a ser cumprido diretamente por um oficial de justiça.

Assim, apesar de a ideia original do Projeto de Lei representar, na essência, uma boa proposta - desafogar o judiciário e reduzir os custos e prazos para os despejos - parece-nos que o seu texto original propõe um procedimento que, provavelmente, não será amplamente utilizado, uma vez que o procedimento extrajudicial poderá servir apenas para adiar a obtenção de uma tutela antecipada judicial e aumentar os custos do locador com o despejo.

*Constantinos Maia e Thainá Falcão são advogados das áreas de Direito Empresarial e Imobiliário de Martorelli Advogados

