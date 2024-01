É melancólico observar a vigília que se faz nas proximidades dos estádios em que se realizam shows de celebridades, milhares a aguardar a abertura das bilheterias, comparada com a inércia diante de temas fundamentais ao futuro da nação.

Dir-se-á que há um generalizado descrédito em relação à política partidária. A proliferação de partidos, que já não constituem parcelas do pensamento em busca de alternativas para tornar a vida cidadã melhor, menos complicada e menos dispendiosa, é fenômeno que faz parte dessa descrença. Os partidos se assemelham, servem para acolher os interessados em fazer da política uma profissão. Para sustentar seus integrantes, ávidos de mais verba para cada eleição bienal.

Essa “despolitização” verificou-se também na década de sessenta do século passado na gloriosa França. Houve uma implosão de partidos quase todos iguais. Os pensadores enxergavam nesse quadro uma realidade preocupante. Mas o general Charles De Gaulle parecia tranquilo. Quando, pela primeira vez, foi ao Parlamento, na condição de primeiro-ministro, afirmou: “Os indivíduos querem cuidar da vida; são absorvidos por problemas pessoais e de família. É bom que seja assim. O cidadão comum, verdadeiro democrata, desenvolve para si mesmo, em silêncio, um juízo sobre o governo do país e, quando consultado a intervalos regulares para a eleição de um deputado, por exemplo, exprime o seu acordo ou desacordo. Depois disso, como é normal e saudável, volta para as suas preocupações”.

Será mesmo saudável esse descompromisso em relação à coisa pública? Não seria possível falar-se em “despolitização”, em período de tamanha intensidade, com as mudanças climáticas ameaçando a subsistência da humanidade e de toda outra e qualquer espécie de vida. Com guerras envolvendo tantos países, com a fome atormentando milhões até nos “celeiros do mundo”, com a violência recrudescendo, a criminalidade ganhando cada vez maior espaço e sobrepujando a ficção de um Estado onipotente e soberano.