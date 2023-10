Dez anos da Lei Anticorrupção: avanços e muitos desafios

Emerson Melo Foto: Divulgação

No ano de 2013, a sociedade brasileira deu um importante passo em sua história na luta contra a corrupção, sancionando a Lei 12.846/13, conhecida como “Lei Anticorrupção”. Iniciava-se, naquele momento, uma jornada desafiadora, porém necessária, para que o País pudesse encarar de frente esse flagelo que destrói a sociedade e o sonho de cada brasileiro. Agora, ao completar uma década desde sua criação, é hora de refletir sobre os avanços conquistados nessa batalha pela transparência e integridade (compliance), olhar para o futuro e definir como aperfeiçoar as ações de combate à corrupção.

Ao longo dos últimos dez anos, houve diversos avanços significativos, como o fortalecimento das instituições responsáveis pelo combate à corrupção no Brasil. Essas instituições tiveram acesso a recursos e pessoal qualificado para investigar e punir casos de corrupção. Consequentemente, diversas operações de grande repercussão foram realizadas nos últimos anos, e que demonstraram a capacidade do País em investigar e punir crimes de corrupção em diferentes setores da economia.

A Lei Anticorrupção também trouxe a prática da colaboração premiada, permitindo que investigados ou condenados por crimes de corrupção possam colaborar com as autoridades, fornecendo informações e provas em troca de benefícios legais. Isso incentivou a obtenção de informações relevantes para desvendar esquemas de corrupção complexos, assim como estabeleceu a responsabilização objetiva de empresas por atos de corrupção.

Com isso, as empresas passaram a ter um maior incentivo para adotar programas de compliance, visando prevenir desvios de conduta ética e mitigar a ocorrência de casos de corrupção. Por fim, houve avanços importantes na área de transparência e controle, com a criação de mecanismos para divulgação de informações públicas, como a Lei de Acesso à Informação. Além disso, a implementação de sistemas eletrônicos de controle e monitoramento, como o Portal da Transparência, auxiliou no acompanhamento dos gastos públicos.

É importante ressaltar que, apesar desses avanços, a luta contra a corrupção ainda enfrenta desafios, e é necessário um trabalho contínuo para garantir a efetividade das medidas adotadas e o fortalecimento das instituições envolvidas.

Um dos principais desafios é garantir que os responsáveis por atos de corrupção sejam efetivamente responsabilizados. Outro aspecto bastante explorado remete a buscar alternativas para um problema potencialmente estrutural, enraizado em práticas arraigadas em diferentes esferas da sociedade.

Além do combate a casos individuais, é preciso implementar políticas e reformas que reduzam as oportunidades de corrupção em todo o ecossistema, fortalecendo a transparência, a ética e a responsabilidade nos setores público e privado.

Avanços nos processos de recuperação dos ativos desviados por meio da corrupção é um desafio significativo. Muitos recursos desviados encontram-se em contas no exterior ou foram convertidos em propriedades e bens de valor, incluindo paraísos fiscais e ativos digitais. Recuperar esses ativos requer cooperação internacional, investigações detalhadas e aprimoramento dos processos de repatriação de recursos.

Além disso, investir na educação e na conscientização da sociedade sobre os danos causados pela corrupção são fundamentais para combater esse problema. É necessário desenvolver programas de educação que promovam a ética, a transparência e o fortalecimento dos valores democráticos desde a infância. Esses desafios exigem um esforço conjunto dos governos, instituições, sociedade civil e setor privado para garantir avanços contínuos no combate à corrupção e para promover uma cultura de integridade no Brasil.

Um conselho importante para os profissionais de compliance frente aos desafios mencionados seria priorizar a cultura organizacional de integridade, a qual desempenha um papel fundamental na prevenção da corrupção e na promoção de práticas éticas dentro das empresas. Os profissionais de compliance devem buscar estabelecer uma cultura de integridade eficaz, em que a ética e a transparência sejam valorizadas e incentivadas em todos os níveis hierárquicos da organização. Isso envolve criar um ambiente que promova a responsabilidade e a prestação de contas, implementar programas efetivos de treinamento e conscientização dos funcionários sobre ética e compliance, estabelecer canais de denúncia seguros e confidenciais, e garantir que as políticas e procedimentos de compliance sejam claros e acessíveis a todos os colaboradores. Ao priorizar a cultura organizacional, os profissionais de compliance estão construindo uma base sólida para prevenir a corrupção e enfrentar os desafios que surgem. Isso também ajuda a criar uma reputação positiva e a fortalecer a confiança dos stakeholders na empresa, o que pode ser essencial para o sucesso a longo prazo.

*Emerson Melo é sócio-líder da prática de forense da KPMG no Brasil