Dia das Crianças: por que é importante falar sobre alienação parental nesta data?

A “alienação parental” é caracterizada quando os genitores, os avós ou os responsáveis, realizam “interferências” na formação psicológica de crianças ou adolescentes, com a finalidade de que passem a causar prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de vínculo com o outro genitor, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.318/2010.

Thaís Marques Foto: Divulgação

As práticas de alienação parental mostram-se mais frequentes no contexto de ruptura da vida conjugal. Isso porque, em meio aos sentimentos de rejeição, raiva, traição, dentre outros, um dos genitores passa a desmoralizar e descredibilizar o ex-parceiro, ou até mesmo realizar a “anulação” do outro, levando a efeito uma “verdadeira ‘lavagem cerebral’”(DIAS, 2016, p. 882). Os genitores, portanto, ocupam polaridades opostas: (i) alienador - aquele que pratica as condutas de afastamento do outro genitor; (ii) alienado.

Trata-se, portanto, de uma relação parental adoecida pela tentativa de imputar imagens e memórias negativas no imaginário dos filhos, faz com que eles deixam de exercer um papel de “sujeito de direitos e de desejos” e torna-se um “objeto de desejo e satisfação do desejo de vingança do outro genitor”, ou seja, a criança e o adolescente passam a exercer um papel de “veículo do ódio”(PEREIRA, 2023, p. 48).

Não custa lembrar que, em razão das características próprias dos núcleos familiares, as condutas de alienação parental manifestam-se de diversas formas. O parágrafo único, do artigo 2º, da Lei nº 12.318/2010, aponta como exemplos de alienação parental: “I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade; II - dificultar o exercício da autoridade parental; III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor; IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar”; etc. Além disso, o caput do referido dispositivo ainda ressalta que o Juízo ou a perícia poderão identificar como alienação outros atos, mesmo que não estejam expressamente previstos em lei.

Há quem questione: Qual a relação do tema com o “Dia das Crianças”? A resposta é bem simples: as datas comemorativas (sobretudo as que envolvem essa tradição de presentear o outro) podem ser um potencial para elevar os ânimos. Isso porque, caso não esteja devidamente fixado em sentença ou em acordo como ocorrerá a convivência nesses períodos (e respeitabilidade entre os envolvidos), as datas acirram disputas sobre quem permanecerá com o filho, podem ensejar falas negativas sobre o outro cônjuge - aproximando-se ou quiçá configurando alienação parental.

As referidas condutas, além de violarem direito fundamental da criança e do adolescente, no que tange à convivência familiar saudável (artigo 3º, Lei nº 12.318/2010 e artigo 227 da Constituição Federal), há vitimas que desenvolvem atitudes antissociais, violentas ou criminosas, e há casos que a conduta poderá potencializar doença mental, depressão, ou até mesmo levar ao suicídio (DIAS, 2016). A alienação parental viola a doutrina da Proteção Integral, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), que visa a assegurar à criança e ao adolescente todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, bem como a promover o seu pleno desenvolvimento.

Cumpre ressaltar que as práticas de alienação parental estão em desconformidade ao princípio da solidariedade inerente às relações familiares (que pressupõe a dupla assistência entre pais e filhos), e ao dever que os genitores compartilhem as responsabilidades sobre os filhos e exerçam os deveres de parentalidade com hombridade, respeito mútuo, mas sobretudo viabilizando uma convivência familiar saudável, apta a potencializar o desenvolvimento dos filhos.

Assim, dentre as medidas judiciais, o Juízo poderá adotar com urgência (após ouvir o Ministério Público), medidas para preservar a integridade psicológica das crianças e adolescentes, por exemplo, a fim de viabilizar a convivência ou a reaproximação dos filhos com o genitor (artigo 4º, Lei nº 12.318/2010). Ademais, caso as condutas praticadas pelo genitor configurem alienação parental, o Juízo poderá (i) declarar a ocorrência da alienação parental e advertir o alienador; (ii) estipular multa; (iii) ampliar a convivência familiar do cônjuge prejudicado; (iv) determinar acompanhamento psicológico/biopsicossocial; (v) determinar a alteração da guarda; dentre outras medidas.

Portanto, os genitores devem atentar-se aos potenciais sinais de alienação parental que possam ser manifestados pelo comportamento do filho (agressividade injustificada, ansiedade, discurso com termos de baixo calão, difamação, nervosismo, etc.) e buscar um auxílio de um psicológico, que poderá para compreender o quadro adequadamente e prestar o acompanhamento à vítima, bem como de um advogado familiarista que poderá analisar a viabilidade de adotar as medidas judiciais cabíveis, por exemplo, para minimizar os danos decorrentes de tais condutas.

Assim sendo, trazer luz ao tema da alienação parental deve proporcionar especial conscientização sobre os danos decorrentes dessas condutas, mas principalmente relembrar dever - solidário (família, sociedade e Estado) - de proporcionar a proteção dos seus direitos e garantias fundamentais das crianças e dos adolescentes.

*Thaís Marques é advogada de família do escritório Martins Cardozo Advogados Associados

