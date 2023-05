Dia das Mães: o que você sabe sobre a infância da sua mãe?

Renata Fornari. Foto: Divulgação

Para comemorar o Dia das Mães, proponho um presente diferente: Todas as dificuldades que passamos vem para nos fazer crescer, inclusive os relacionamentos conflituosos, que vêm para nos ajudar a evoluir. Mesmo que você tenha uma relação saudável com a sua mãe, certamente vocês já viveram, ou vivem, algum tipo de conflito, pois eles fazem parte de todos os relacionamentos. Quanto mais compreendermos sobre a infância de alguém, mais abrimos dentro de nós espaço para compreensão e a compaixão.

Nesse Dia das Mães, te convido a conhecer mais sobre a infância da sua mãe para que você amplie sua capacidade de compreensão sobre o que ela aprendeu na infância, já que é isso o que a maioria das pessoas tende a reproduzir. Lembre-se que só damos aquilo que existe dentro de nós.

Nem todas as relações são harmoniosas, em muitas existem mágoas que não são esquecidas, independente do tempo que passe. Precisamos olhar para nossas mães com empatia e acolhimento. Nossas mães não podiam ter nos dado ou ensinado algo que elas mesmas não tinham ou sabiam. Por isso somos todos vítimas de vítimas, então permita-se viver essa relação tão linda e fundamental dando e recebendo o acolhimento que vocês merecem.

A partir do momento que temos essa consciência, conseguimos evoluir para o perdão. Ficar preso no ressentimento cria um muro energético entre nós e a nossa felicidade. Quanto mais trabalhamos o perdão, mais abrimos as portas para o amor e para o fluxo de coisas boas da vida. Fica muito mais fácil perdoar quando conseguimos enxergar a dor do outro e, quando chegamos nesse ponto, libertamos o sentimento de dor, que é o verdadeiro propósito do perdão.

Ter compreensão é fundamental para iniciar o processo de cura dessa relação. Estamos todos fazendo nosso melhor com o nível de consciência e recursos emocionais que temos. Quando entendemos isso, vamos para um lugar de compaixão e entendemos que nossas mães fizeram o melhor que podiam. Perdoar é uma das lições mais importantes que podemos aprender, mas não significa desculpar ou consentir um mau comportamento, e sim soltar a dor que está dentro de você e te impede de seguir em frente.

*Renata Fornari, especialista em autoconhecimento