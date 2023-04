Dia das Mães: quais os direitos dos consumidores em relação aos presentes que não chegaram a tempo?

Cátia Vita. Foto: Arquivo pessoal

Inicialmente é importante esclarecer que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não especifica um prazo máximo para o envio de mercadorias adquiridas pelo site, mas o código determina que o consumidor tem direito à informação no momento da compra, até mesmo que o prazo influencia na motivação da compra. Muitas vezes o consumidor deixa de comprar na concorrência por conta da promessa da entrega antecipada. Sendo assim, todas as lojas online são obrigadas a informar o prazo de entrega ao cliente antes da conclusão da compra.

No caso do vendedor se recusar a cumprir a oferta, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado, aceitar outro produto ou serviço equivalente ou desistir da compra, com a devolução total do valor pago, incluído o frete e acrescidos de eventuais perdas ou prejuízos, conforme o Art. 35 do código de defesa do consumidor.

Ressalta-se que o consumidor que teve atraso na entrega da mercadoria ou até mesmo a falta de recebimento da mercadoria, deverá tentar resolver administrativamente diretamente com o vendedor e com o site. É importante que o consumidor anote o protocolo de atendimento, envie e-mail, WhatsApp e todos os canais oferecidos pela empresa, tudo isso para comprovar que tentou de todas as formas resolver o problema e a empresa ofereceu o descaso.

No caso do consumidor optar por receber o produto, ainda que com atraso, deverá fixar um prazo "razoável" para que o vendedor faça a entrega.

Em não havendo acordo, o artigo 35º do CDC diz que o comprador tem direito a três opções: o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação", de acordo com o que foi ofertado pela loja na apresentação ou publicidade do produto. O consumidor poderá distribuir uma ação judicial com obrigação de entregar a mercadoria com fixação de multa pelo descumprimento.

A segunda opção, segundo o código de defesa do consumidor é "aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente" que satisfaça a necessidade do consumidor e que a empresa aceite entregar no lugar do item original.

Outra opção é a rescisão do contrato de compra "com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada", conforme o código de defesa do consumidor. Esse valor deve ser acrescido de eventuais valores relacionados a perdas e danos e de correção monetária, que repõe a perda de valor do dinheiro ao longo do tempo.

Vale ressaltar que caso a questão não seja solucionada administrativamente, o recomendado é acionar a justiça. É importante que o consumidor providencie os seguintes documentos: Identidade, CPF , Comprovante de residência atualizado (Conta de Luz , Telefone, agua, gás), protocolos de reclamação, nota fiscal e todas as provas relacionadas à compra do produto.

Importante esclarecer que na ação judicial, além dos danos econômicos relacionados ao valor pago e não devolvido, o consumidor pode requerer danos morais, relativos aos constrangimentos experimentados e à perda de tempo produtivo entre outros aborrecimentos, o que vai aumentar a oneração da empresa e a indenização do consumidor.

Insta salientar que ações no Juizado Especial Cível não oneram o consumidor em caso de improcedência, o consumidor somente terá custos no caso de recurso inominado, no caso de não comprovar a hipossuficiência financeira .

Por fim, é importante sugerir ao consumidor que antes de realizar compras online, verificar a quantidade de reclamações na internet, se o CNPJ está ativo, se a empresa oferece atendimento ao cliente, tendo em vista que atualmente muitas pessoas buscam a justiça para resolver a demanda e não consegue citar a empresa ou não obtém êxito em executar a empresa por falta de recursos.

*Cátia Vita, advogada da área de Direito do Consumidor