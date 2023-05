Dia das Mães: um bom momento para repensarmos e valorizarmos a parentalidade

Cláudia Abdul Ahad Securato. Foto: Divulgação

A chegada de um novo filho ou filha traz consigo uma série de mudanças e adaptações na vida dos pais, e os primeiros meses são importantíssimos para a criação dos vínculos familiares.

Para incentivar a dedicação exclusiva ao filho, o Estado garantia às mães o benefício da licença maternidade de 120 dias após o parto, prorrogáveis para até 180a dias nos casos de adesão de seu empregador a determinados programas sociais. Para os pais, apenas cinco dias de licença paternidade.

Esse modelo de licença maternidade é ultrapassado, e espelha a concepção tradicional de uma família nuclear com um casal heteronormativo, em que a mãe é responsável principal por cuidar dos filhos biológicos, enquanto o pai não possui uma obrigação prioritária de ser o cuidador.

Porém, a maternidade é uma experiência que pode ser vivenciada de várias maneiras, indo além dos laços biológicos. As famílias podem ter diferentes configurações, e todas precisam estar protegidas e amparadas.

Até recentemente, as mães por adoção ou guarda judicial tinham direito à licença maternidade de 120 dias apenas no caso de filhos de até um ano de idade, sendo que crianças mais velhas permitiam meros 60 ou 30 dias de afastamento, conforme a idade. Essa regra não era justa e não refletia o melhor interesse da criança, até porque as crianças adotadas muitas vezes estão em situação fragilizada, e demandam um esforço adicional da família para a superação de traumas e criação de laços de afeto.

Foi necessário que esse tema chegasse até o Supremo Tribunal Federal para que o direito à licença maternidade decorrente da adoção fosse igualado ao caso da licença por nascimento, e sem distinção pela idade da criança.

Continua após a publicidade

Outra questão importante é a falta de uma lei que esclareça como fica a situação dos casais homoafetivos, nos quais não há a figura do pai e da mãe convencionais. Na prática, esses casais precisam acionar a justiça para obter o benefício, e é costume que um dos integrantes do casal receba o benefício equivalente ao da licença maternidade, enquanto o outro receba o equivalente ao da licença paternidade, independentemente do gênero.

Embora seja uma solução factível, essa forma de concessão de benefício reitera a ideia de que uma pessoa sozinha será a encarregada pela criança, enquanto a outra não precisa dedicar o mesmo tempo aos seus cuidados.

Da mesma forma, ainda não há proteção efetiva aos homens que, sem uma companheira ou companheiro, se tornem pais por adoção ou guarda. Pela letra fria da lei, o pai solteiro teria direito apenas aos ínfimos cinco dias de licença paternidade.

Já existem programas governamentais que ampliam o direito à licença maternidade e paternidade, e inclusive uma inovação legal recente que permite aos pais compartilharem entre si um período adicional de afastamento de 60 dias, podendo ser substituído por redução de jornada por 120 dias. Infelizmente, é uma minoria de empresas que aderem a esse programa e por consequência, uma parcela bem pequena de cidadãos que fazem jus a esse benefício.

A lei ainda não acompanhou plenamente a evolução da sociedade, que está progredindo para valorizar cada vez mais o papel do pai na criação dos filhos, reconhecendo sua importância e incentivando sua participação ativa nos cuidados, deixando de ser apenas um mero coadjuvante nesse processo. É imprescindível que a legislação acompanhe essa evolução, garantindo direitos equitativos e incentivando uma parentalidade responsável e igualitária.

O melhor caminho a ser seguido para atender às necessidades das famílias é considerar que a licença maternidade ou paternidade não dizem respeito ao estado civil ou ao gênero dos pais, nem se as crianças são biológicas ou adotadas ou qual a sua idade no momento da adoção, mas sim à proteção da parentalidade em si.

É importante refletirmos a respeito da valorização da parentalidade, com foco no melhor interesse da criança e do adolescente, o que passa pela segurança econômica de seus pais e do tempo que têm disponível para se dedicarem aos cuidados familiares.

Continua após a publicidade

A adequação da lei é um indicativo do que a sociedade considera justo, e do efetivo compromisso do Estado em garantir a proteção das famílias que é a base da sociedade, protegida constitucionalmente e deve ser amparada em todas as suas formas e configurações. Não é justo que famílias diferentes do "padrão" tradicional, qualquer que seja, sejam obrigadas a acionarem a justiça para só então terem a oportunidade de darem o melhor de si para seus filhos.

Assim, é o momento de reconhecer a urgência na ampliação dos direitos de licença e garantia de remuneração aos pais e mães, que os beneficia com a possibilidade de nutrir laços com os filhos recém chegados na família, e ao mesmo tempo alimenta as gerações futuras com ambientes mais saudáveis e estáveis.

*Cláudia Abdul Ahad Securato, de Securato e Abdul Ahad Advogados