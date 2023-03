Dia do consumidor e compliance: o que os temas têm em comum?

Fabíola Meira de Almeida Breseghello. Foto: Divulgação

No dia 15 de março comemora-se o Dia Mundial do Consumidor em razão de John F. Kennedy, em 1962, ter discursado sobre o tema. Na ocasião, ele destacou o direito à segurança, o direito de ser informado, o direito de escolher e o direito de ser ouvido. Tais direitos foram reconhecidos pela Organização das Nações Unidas em 1973 e, em 1985, foi instituída a data.

No Brasil, como se sabe, a defesa do consumidor surgiu como direito fundamental no art. 5º, XXXII, além de princípio da ordem econômica no art. 170, V, da Constituição de 1988. Além disso, a Constituição impôs ao Estado o dever de proteção e promoção eficiente dos direitos e interesses dos consumidores, o que foi concretizado, em 1990, com o Código de Defesa do Consumidor.

No cenário atual, não há dúvida de que qualquer programa de integridade das empresas ou o conhecido compliance consumerista deve levar em conta, 61 anos depois do discurso de Kennedy, nos EUA, padrões adequados de segurança, informação e escolha, além de canais fortes e eficazes para escuta dos clientes como, por exemplo, os Serviços de Atendimento aos clientes e, principalmente, as ouvidorias.

Nestes termos, a cada ano, percebe-se que os consumidores, precisamente os mais jovens, elegem empresas que apostam nos Objetivos Globais da Organização das Nações Unidas (ONU), ou seja, que colocam no mercado serviços e produtos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sendo certo que a própria ausência de um compliance consumerista já pode gerar um impacto reputacional negativo.

Programas de integridade, consciência da responsabilidade e corpo diretivo com conhecimento dos direitos básicos dos clientes, que implementam rigidez no controle de qualidade, atendimento e resolução, desde a concepção, oferta (marketing), pós-venda e descarte adequados, certamente estão na linha das diretrizes da ONU, o que é fundamental, por exemplo, no que se refere ao ESG.

Considerando o cenário de uma relação de consumo cada vez mais digital e com alta tecnologia, os pilares da declaração de 1962 se mostram ainda mais atuais e necessários. Informação e segurança devem estar presentes em relações de consumo envolvendo inteligência artificial (em que critérios e treinamentos de algoritmos demandam intensa responsabilidade e transparência), economia das plataformas, economia do compartilhamento, comércio eletrônico de conteúdos digitais. Negar vigência a tais direitos tão somente pela nova forma de contratar por meio de tecnologia dá ensejo a gravíssimo risco reputacional e econômico em razão da previsão de sanções de natureza administrativa, civil e penal, a depender das violações.

Não se pode deixar de mencionar o Projeto de lei n. 3514/2015 (que altera a lei n. 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor - para aperfeiçoar as disposições gerais, dispor sobre o comércio eletrônico, entre outros) que traz como Princípio da Política Nacional das relações de consumo, "o incentivo a padrões de produção e consumo sustentáveis" e como direito básico do consumidor "a liberdade de escolha, em especial frente a novas tecnologias e redes de dados, vedada qualquer forma de discriminação e assédio de consumo".

Diante disso, nesse Dia Mundial do Consumidor, não basta que as empresas parabenizem os clientes ou ostentarem uma declaração de princípios. Estas precisam transmitir certeza de que segurança, informação, escolha, escuta ativa e agora confiança legítima em relações e dinâmicas digitais fazem parte da cultura organizacional, dos propósitos e de consistentes valores empresariais. E mais: que estes sejam objeto de constantes controles e investigações internas, treinamentos, transparência e ajustes em prol dos mais vulneráveis.

*Fabíola Meira de Almeida Breseghello, sócia do Meira Breseghello Advogados. Doutora e mestre em Direitos Difusos e Coletivos - PUC/SP. Especialista em Direito das Relações de Consumo - PUC/SP. Presidente da ABRAREC. Diretora do Comitê de Consumo do IBRAC. Eleita entre os 500 Advogados mais admirados do Brasil (Revista Análise Advocacia). Recomendada como advogada de solução de disputas pela Latin American Corporate Counsel Association (LACCA), Leaders League e Chambers